Citymesh legt 83 miljoen op tafel om te concurreren met Telenet, Orange en Proximus

Het Oostkampse bedrijf Citymesh heeft een bod van 83.340.000 euro gedaan om een van de 5G-licenties in de wacht te slepen. Dat meldt telecomwaakhond BIPT. Die telecomwaakhond hield een veiling van het nieuwe 5G-netwerk. Naast Citymesh zullen Network Research Belgium, Orange Belgium, Proximus en Telenet Group het mobiele telecomlandschap in ons land bepalen voor de komende 20 jaar.

Het BIPT schreef een veiling uit voor de licenties voor radiofrequentiebanden van 2G tot 5G. De bestaande telecomoperatoren Orange, Proximus en Telenet lichtten hun optie om het voor hen gereserveerde spectrum automatisch toegewezen te krijgen mits betaling van elk 73 miljoen euro.

Citymesh nam een optie om mits betaling van ruim 83 miljoen euro zo’n 30MHz duplex aan radiospectrum te kunnen gebruiken.

Mitch De Geest

Citymesh werd opgericht door CEO Mitch De Geest en vestigde zich in Oostkamp. Het ambitieuze bedrijf richt zich op connectiviteit van bedrijven door mobiele netwerken. Met de nieuw verworven licentie wil het bedrijf, dat daarvoor een overeenkomst met een buitenlandse operator sloot, nu ook de consumentenmarkt betreden.

Citymesh richt zich op grootschalige wifi-netwerken voor vakantieparken en campings. “Geen toeval, want ik ben afkomstig van Blankenberge en ik zag hoe de bestaande operatoren daar weinig interesse in hadden. We zijn op die markt gesprongen en van daaruit is ons bedrijf gegroeid. Sindsdien proberen we altijd te kijken naar de markten die de grote spelers links laten liggen. Zo mogen we nu ook alle grote expohallen – van Kortrijk Xpo over Flanders Expo tot de Nekkerhal – tot onze vaste klanten rekenen”, vertelde de CEO eerder aan KW.be.