Cirusso Art opent vestiging op de markt in Menen: “BV’s zijn kind aan huis bij ons”

Cirusso Art opent binnenkort een vestiging in het stadscentrum en groeit hiermee uit tot één van de meest innoverende tattoozaken van het land. “West-Vlaanderen was voor ons een logische keuze”, klinkt het bij de uitbaters.

Van een ultra realistisch portret tot het pure van een verfijnde lijntekening: de wereld van de tatoeages is er eentje die heel wat variaties en stijlen kent. Wie op zoek gaat naar een stukje kunst op de huid spendeert vaak erg veel tijd met het zoeken naar de juiste en vooral geschikte artiest. In Menen wordt die zoektocht weldra heel wat eenvoudiger gemaakt, want Cirruso Art opent er binnenkort de deuren.

Wie niet thuis is in de wereld van inkt op de huid, zal waarschijnlijk maar weinig voelen bij het horen van de naam Cirruso Art. Tattoofanatici zullen dan weer kirren van plezier, want Cirruso Art is een waar bastion van moderne kunstenaars.

Logische keuze

“Het zal ondertussen de negende vestiging worden”, lacht Cirio Wassenhove. Voor de uitbater was een zaak op de markt van Menen niet echt een breinbreker. “West-Vlaanderen is voor ons een logische keuze. We hebben al een vestiging in Kortrijk, maar we wilden nog een klein broertje. Menen verscheen meteen op de radar en toen we het pand op de markt zagen, waren we verkocht.”

Cirusso Art wist zich te onderscheiden door een podium te bieden aan heel wat artiesten, iets wat in Menen niet anders zal zijn.

“Nationale en internationale toppers, ze zullen allemaal hier hun plek krijgen. Het zijn artiesten die bijvoorbeeld een maand in Menen actief zullen zijn en dan naar een andere stek vertrekken. Op die manier kunnen wij iets bijzonders aanbieden en kunnen de artiesten hun horizonten blijven verbreden. We verwachten te openen ergens in december en zoals vanouds gaan we dit op onze eigen manier doen. Dan denk ik aan speciale acties of zelfs een samenwerking met ‘Kom Op Tegen Kanker’.”

Bekende naam

“Cirusso Art is overigens een naam die ronkt binnen de wereld van de BV’s en de influencers. Frank Verstraeten, meneer Zillion als het ware, kwam bij ons aankloppen voor zijn eerste tattoo. Het is maar een voorbeeld van de resem klanten die we hebben. In Menen zullen de BV’s dan ook kind aan huis zijn”, besluit Cirio Wassenhove.