Christof (28) van Frituur Poater opent (opnieuw) de deuren in Roeselare: “Hier heb ik veel meer ruimte”

Op maandag 16 oktober opent Christof Verhelst (28) opnieuw de deuren van zijn Frituur Poater in Roeselare. Vanaf dan wel in de Zuidstraat 50. “Nadat de stad de panden in de Patersstraat had gekocht, zocht ik meteen naar een nieuwe locatie. Ik ben dan ook blij dat we nu eindelijk kunnen openen. We hebben er veel zin in”, klinkt het.

“Uit passie voor de frituur.” Het is meteen duidelijk: Christof Verhelst (28) heeft zijn hart verloren aan frieten bakken. Hij begon al op zijn 15de. “Dat was als jobstudent in een frituur in Blankenberge”, klinkt het bij Christof, die afkomstig is uit Kortemark.

“Maar zo telkens op en af naar de kust bleek uiteindelijk niet echt ideaal. Dus zocht ik het wat dichter bij huis en belandde ik uiteindelijk bij Frituur ’t Zuid in het centrum van Roeselare. Ik deed er in zes jaar tijd veel ervaring op. In 2020 besloot ik dan om mijn eigen frituur te openen: Frituur Poater.”

Verhuizing

Met Frituur Poater vestigde Christof zich in de Patersstraat, ook in het hart van Roeselare. Maar begin februari van dit jaar raakte bekend dat stad Roeselare alle panden in de Patersstraat had overgekocht. Het zorgde meteen voor heel wat vraagtekens bij de gevestigde handelaars. Het sein voor Christof om eieren voor zijn geld te kiezen en dus het zeker voor het onzekere te nemen.

“Het gaf me dat extra duwtje om op zoek te gaan naar een nieuwe locatie”, gaat hij verder. “Per toeval kwam het pand in de Zuidstraat 50 vrij en het was dan nog eens mooi ook. Vroeger zat restaurant B’artiste er. Enkel de keuken moest verbouwd worden naar een frituur en dat was het eigenlijk. Daarnaast is er ook een mogelijkheid om boven de zaak te wonen. Zo moet ik in de toekomst niet meer vier keer op en af naar Kortemark en kan ik die tijd beter spenderen.”

90 zitplaatsen

Christof opent op maandag 16 oktober opnieuw de deuren van zijn zaak. “Zonder al te veel toeters en bellen. Het is de bedoeling om me nu in de eerste plaats op de frituur zelf te focussen. Eerst wil ik die opnieuw opbouwen. Op lange termijn is het dan wel de bedoeling om over te schakelen naar een iets exclusievere frituur. Daarmee bedoel ik ook wat meer bereide gerechten zoals ribbetjes, kip aan het spit, noem maar op”, aldus Christof, die ook nog meegeeft dat er op de nieuwe locatie veel meer ruimte zal zijn. “Vroeger had ik 29 zitplaatsen in totaal. Nu zullen dat er 90 in totaal zijn: 50 binnen, 40 vooraan buiten en 40 achteraan ook buiten. Een forse uitbreiding dus, maar ik heb er het volste vertrouwen in. Mijn team is er klaar voor.”

Frituur Poater zal elke dag open zijn van 11.30 uur tot 14 uur en van 17.30 uur tot 22.30 uur. “Op die manier wil ik wat aanvoelen welke dag het kalmst is. Op basis daarvan zal ik dan beslissen wanneer we onze sluitingsdag zullen inplannen”, besluit Christof. (MB)

