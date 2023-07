Chiro Avelgem krijgt investeringstoelage voor geplande verbouwingen: “Zeer positief nieuws”

De vzw die de gebouwen onderhoudt en openstelt aan de Chiro van Avelgem mag rekenen op een investeringstoelage voor de geplande verbouwingen. Dat werd unaniem overeengekomen op de afgelopen gemeenteraad.

De gebouwen waar de Chiro van Avelgem gehuisvest is hebben dringend nood aan vernieuwing. Vooral het meisjesheem is er slecht aan toe. Daarom vroeg Chiroheem Avelgem vzw, de vzw die de gebouwen uitbaat, verhuurt en openstelt aan de Chiro, een investeringstoelage aan. Op de afgelopen gemeenteraad kwam die erdoor. De plannen zijn dan ook groots. Het huidige meisjesheem, dat al van enige leeftijd is, zal volledig afgebroken en vernieuwd worden. Dit zal dan ook de grootste kost zijn. Het jongensheem aan de andere kant is ook toe aan duurzame investeringen. Er zou nood zijn aan nieuwe isolatie en nieuwe beraming. Alles samen brengt dit veel kosten met zich mee die niet alleen door de vzw gedekt kunnen worden. Door die investering van maximaal 200.000 euro zal de vzw een subsidieaanvraag kunnen indienen bij de Vlaamse Overheid, die tot een subsidiëring van 60% van de geraamde kosten zou kunnen leiden.

“Dit is zeer positief nieuws”, klinkt het bij de vzw. “De Chiro zet jongeren aan om engagement te nemen in de buurt en dat is een must. Het is dan ook van levensbelang dat de jongeren daar geschikte infrastructuur voor krijgen zodat ze zich ten volle kunnen uitleven zonder zorgen.” (JDB/foto JDB)