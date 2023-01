Chicolat levert origineel geschenk voor Valentijn: “Een cadeaubox met karikatuur van jouw geliefde”

Voor wie op zoek is naar een origineel geschenk voor Valentijn, dan kan chocoladewinkel en tearoom Chicolat in de Leiestraat in Wervik je op een idee brengen. Chicolat brengt samen met Sharon Braye een gepersonaliseerde cadeaubox met een karikatuur van jouw geliefde uit. Opgelet: de voorraad is beperkt tot in totaal 60 cadeauboxen. De box kost 40 euro.

Chicolat en Sharon lanceerden vorig jaar naar aanleiding van Vaderdag een gepersonaliseerde cadeaubox en dit groeide uit tot een groot succes. “Het is in de aanloop naar Valentijn hetzelfde principe als vorig jaar”, aldus Sharon Braye (29). “Dat was een danig groot succes dat we vroeger moesten afsluiten om het allemaal op tijd te kunnen afwerken.”

Katten en honden

De actie in de aanloop van Vaderdag kende in de loop van het jaar een verlengstuk. “We kregen ook bestellingen voor Moederdag, verjaardagen, pensioneringen en voor onder de kerstboom”, zegt Kim Desmet van Chicolat. “We raden de mensen aan om voor Valentijn tijdig te bestellen. Men doet er dus goed aan om nu al een foto door te sturen. We hebben een aantal bestellingen bepaald en willen daar niet boven gaan want het is niet de bedoeling dat Sharon dag en nacht zit te tekenen. Last minute zo’n box bestellen gaat dus dit keer niet meer lukken. De vorige keer heb ik samen met mijn man Sonny alles gedaan om het allemaal klaar te krijgen. We hielpen de dozen plooien.” (lacht)

“Ik heb ook nog mijn vaste job bij Deloitte en andere tekenopdrachten, zoals portretten, katten, honden en paarden”, zegt Sharon die opgroeide in de Vredestraat en in de Groenstraat woont.

Rode strik

Vorig jaar was er keuze uit drie boxen. “Nu beperken we ons tot zoet en hartig”, zegt Kim. “Hartig draaide de vorige keer het best. Nu zal het pakket niet dezelfde producten bevatten. Het volume zal wel vergelijkbaar zijn.” Om het feestelijk te maken komt er rond de kartonnen cadeaubox ook een rode strik. “Op de achtergrond teken ik ook een hartje. Het kleur zorgt ook voor wat contrast.”

Met de box naar aanleiding van Vaderdag lanceerden ze in Chicolat een idee dat heel het jaar loopt. “Als Sharon het ziet zitten, dan doen we hetzelfde in de aanloop naar Vaderdag”, aldus Kim. ”De vorige keer waren de mensen aangenaam verrast. Er waren er zelfs die een foto doorstuurden van wie de box kreeg.”

Sharon blikt alvast met veel voldoening terug. “Het was echt plezant om die reacties te zien, dat motiveerde me”, zegt ze. Ter info: de verste bestelling kwam uit Ingooigem.

Sportpaleis

Sharon heeft nog andere talenten want ze is de zangeres van de band Subatomic Strangers die vorige maand optrad in het Sportpaleis. “Voor zo’n 9.000 aanwezigen”, klinkt het. “Het ging om een personeelsfeest van Deloitte. We traden vorige maand ook twee keer op in Engeland. En ik droom er alvast van dat we in augustus een kans krijgen tijdens Rock op het Plein in Wervik.” (EDB)

Digitale foto’s kunnen worden bezorgd via info@chicolat.be of kom langs in de winkel om af te spreken. Chicolat is gesloten op zondag en maandag.