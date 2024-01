Chaos alom tijdens totale uitverkoop bij Fun: “Meer dan 2 uur in de rij staan wachten”

Het nieuws dat de speelgoedketen Fun op de rand van een faillissement staat en bijgevolg een massale uitverkoop organiseert, is ook het brede publiek niet ontgaan. Maandag – op de eerste officiële dag van de uitverkoop – staan al sinds 9 uur ‘s ochtends honderden mensen aan de deur te wachten, hopend om hun slag te kunnen slaan. “Niet iedereen gedraagt zich even goed, de politie is zelfs al tussenbeide moeten komen”, aldus het personeel.

Aan het Fun-filiaal in Roeselare geeft de parking het al prijs: honderden shoppers vonden hun weg naar de speelgoedwinkel, waar vanaf vandaag een korting van 30 procent geldt op het volledige assortiment (met uitzondering van Bongobons en producten van de Standaard Boekhandel). En dat levert een fikse wachtrij op van gefrustreerde koopjesjagers op. “We staan hier al twee uur, praktisch aan de deur. Maar ze laten al sinds 11 uur niemand meer binnen. Veel ‘fun’ hebben we hier niet alleszins”, klinkt het vooraan in de rij. “Vooral het gebrek aan communicatie is ontzettend frustrerend. Er zijn al veel mensen weer vertrokken omdat we totaal geen perspectief krijgen wanneer we eventueel naar binnen zouden mogen.”

Wie hoopte om nog een leuke Legoset te scoren is eraan voor de moeite. © gf

Verder in de rij horen we gelijkaardige verzuchtingen, maar ook wel veel begrip: “We blijven alleszins wachten, anders is al het wachten voor niets geweest”, lacht Eline, een 29-jarige mama uit Moorslede. Samen met haar man Glenn is ze op zoek naar een schommelpaardje voor hun kindje van 9 maanden. “Het is natuurlijk jammer hé, dat er zoveel fysieke winkels in moeilijkheden komen. Maar we moeten eerlijk zijn: wij kopen ook geregeld online, voor het gemak. Op bol.com wordt je bestelling doorgaans een dag later al geleverd, op de website van Fun zagen we dat het soms 16 werkdagen kan duren. Tja, dan kun je gewoon niet concurreren hé. Voor het personeel is zo’n uitverkoop volgens mij alleszins niet evident.”

Niet veel later wordt de deur dan toch geopend voor de mensenmassa. Eén voor één verspreiden ze zich met lege karren en mandjes door de verschillende gangen, allemala op zoek naar een goede deal. Aan de kassa wordt er ijverig gescand. “Het is al een pittige dag geweest”, bekent één van de medewerksters, die de wacht houdt aan de ingang. “Nog voor de winkel openging stond er een gigantische rij van zeker 200 mensen te wachten. We hebben hen allemaal binnengelaten, maar daarna de deuren stevig dicht gehouden. Om zelf het overzicht te bewaren, maar vooral voor de veiligheid van de klanten zelf. Op een bepaald moment hadden we echt schrik dat er paniek zou uitbreken. Niet iedereen gedraagt zich ook voorbeeldig of heeft goede bedoelingen, we hebben er zelfs al de politie moeten bij roepen.” De chaos van de uitverkoop in combinatie met de onzekerheid over hun toekomst bij Fun zorgt ervoor dat dit geen fijne werkdagen zijn voor de trouwe personeelsleden, die vaak al jaren bij de keten in dienst zijn.

Prijzen vergelijken

De meeste klanten komen met volle winkelkarren naar buiten. © gf

Omstreeks 13.30 uur wandelt een koppel met volgeladen winkelkar naar hun auto, zij waren al vroeg uit de veren en wisten duidelijk enkele koopjes te scoren. “Om 9 uur stonden we al in de rij, terwijl de winkel pas om 10 uur openging. We wisten dat het enorm druk zou zijn”, vertelt de jonge vader uit Roeselare. “Eerlijk, het is de eerste keer dat ik hier kom. We hebben heel wat leuke dingen gevonden voor onze dochter van twee maanden, maar je moet toch wel opletten voor de prijs. Zo zagen we hier een Legoset van 44 euro, terwijl exact dezelfde doos in de Fnac aan 25 euro te koop staat. Zelfs met de 30 procent korting kom je er bedrogen uit.” Op het zelfde moment is er een klant sleuren met een opblaasbare jacuzzi, ook voor wie geen speelgoed nodig heeft heeft Fun duidelijk nog enkele producten in de aanbieding.

Wat de jonge ouders beweren, blijkt effectief waar te zijn. Ook het prijskaartje van sommige gezelschapsspelletjes is een stuk hoger dan bij andere (online) winkels, leert een snelle Googlesessie ons. Toch lijkt dat maar weinigen tegen te houden, want de lege rekken zijn duidelijk zichtbaar. De afdelingen van het babyspeelgoed, de Lego en de gezelschapsspelletjes werden al flink geplunderd. Maar wie pas morgen of later deze week in één van de Fun-winkels zal kunnen passeren, hoeft nog niet meteen te panikeren. Er staat nog voldoende Playmobile, kerstversiering, schoolmateriaal, poppen en allerhande speelmateriaal in de rekken. (lees verder onder de foto)

Lang niet alle artikelen zijn even populair. © gf

Ook in de andere Fun-vestigingen wordt er al enkele dagen massaal geshopt. “Vandaag is de eerste officiële dag van de uitverkoop, maar in de meeste winkels waren er vorige week ook al kortingen. Donderdag en vrijdag zagen zij hun gemiddelde bezoekersaantal al de lucht ingaan, maar vandaag is het natuurlijk overal pure chaos”, meent vakbondssecretaris Jörgen Meulders van ACV Puls. “De rekken en stocks worden steeds leger, tegen eind deze week zal er niet veel meer overschieten. Voor het personeel is het alvast zwoegen, al die filialen zaten nu eenmaal al even met een erg lage bezetting. Leuk is het alleszins niet.”