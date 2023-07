CEO Veerle brengt motorrijdende ondernemers samen op netwerkevent:“Dat gevoel op mijn Ducati is met niets anders te vergelijken”

Veerle Verfaille (54) is een buitenbeentje in de bedrijfswereld. Verfaille, die in Kortrijk een schoonmaakbedrijf runt met een 140-tal medewerkers, organiseert mee een netwerkevent waar alleen motorrijdende ondernemers welkom zijn. In haar vrije tijd is ze trouwens een stoere ‘biker’ die liever het circuit in Francorchamps op zoekt dan naar een exclusieve modeshow trekt. “Mijn Ducati is mijn vrijheid.”

Meestal neemt Veerle Verfaille de auto om van haar woonplaats Horebeke in de Vlaamse Ardennen naar haar bedrijf Entrio te rijden, op het Evolis Business Park in Kortrijk, 40 kilometer verderop. Vandaag heeft ze voor die trip haar Ducati van stal gehaald.

“Ik zou dat wel vaker willen doen”, zegt ze, “maar het is professioneel gezien niet altijd mogelijk. Ik moet geregeld bij andere ondernemers langsgaan en het is meestal niet zo praktisch om dat met de motorfiets te doen. Bovendien wil ik voldoende beroepsernst uitstralen tegenover potentiële klanten die ik voor de eerste keer bezoek, dus neem ik voor de zekerheid toch maar de auto.”

Je rijdt met een stevig uit de kluiten gewassen Ducati.

“Die motorfiets, dat is mijn vrijheid. Als ik aan het rijden ben, kan ik mijn hoofd leegmaken en herleef ik. Het gevoel dat me dat geeft is met niets anders te vergelijken. In het weekend ga ik regelmatig met mijn Ducati op pad, vaak met mijn partner maar ook met mijn zus. Zo rijden we binnenkort samen naar het Bikers’ Festival in Francorchamps, een fantastisch event.”

Je bent zelfs mee de bedenker van een netwerktreffen dat alleen bedoeld is voor ondernemers die met de motorfiets opdagen.

“Klopt. We hebben zojuist de tweede editie van ‘Gangmakers’ achter de rug, met een route dwars door de Vlaamse Ardennen. Het was een erg leuke dag met diverse bedrijfsbezoeken en het bleek eens te meer een geweldige manier om te netwerken. Doordat we met de motor op pad zijn, gaan we op een heel andere en meer informele manier met elkaar om.”

Heb je veel vrouwelijke collega’s kunnen overtuigen om mee te doen?

“(lacht) Neen, ik was op deze editie de enige vrouw op een totaal van dertig deelnemers. Iedereen is welkom: voor mij maakt het niet veel uit of deelnemers mannen of vrouwen zijn. Ik ben geen fan van events waar enkel vrouwen welkom zijn. Die bevestigen soms juist het hokjesdenken en ik hou van diversiteit. Ik vermoed dat ik misschien ook een beetje anders ben dan de doorsnee vrouw. Ik draag geen talons en ben ook niet erg met mijn uiterlijk bezig. Die typische vrouwendingen gaan enigszins aan mij voorbij. Maar misschien moet ik daar wel eens over gaan nadenken, gezien ik de 50 voorbij ben (lacht).”

Je runt al 30 jaar een schoonmaakbedrijf. Op de site staan nog behoorlijk wat vacatures. Vind je nog medewerkers?

“We blijven mensen vinden, maar gemakkelijk is het niet. We stellen ook wel wat eisen. In de bedrijven waar onze mensen aan de slag gaan, komen ze vaak in contact met anderen. We vinden het dan ook belangrijk dat onze medewerkers een correcte attitude hebben. Dat wil zeggen dat ze professionaliteit moeten uitstralen, maar ook vriendelijk en discreet moeten zijn.”

Zit er nog groei in?

“Die streven we toch na, ja. De voorbije tien jaar zijn we ongeveer verdubbeld in omzet en dat willen we de komende jaren opnieuw realiseren. Dat moet ook wel lukken in West-Vlaanderen toch de provincie van de kmo’s. Ook in Oost-Vlaanderen zit nog groeimarge.”

Wie inspireert jou als ondernemer?

“(denkt lang na) Ik heb geen echte idolen of zo, maar Virgin-baas Richard Branson is een man naar mijn hart. Als ik aan hem denk, zie ik iemand die op een zonovergoten eiland zijn business aan het bestieren is, in zwembroek en met de laptop in de hand. Hoe cool is dat? Ik laat me graag inspireren door persoonlijkheden zoals hij, met een sterke focus op mensen. Hij straalt ook een zeker optimisme uit en dat probeer ik eveneens te doen. Ik heb een hekel aan de verzuring die de laatste jaren hoe langer hoe meer de kop lijkt op te steken.”

Komt er bij jou thuis een poetshulp langs?

“Neen, poetsen doe ik zelf. Het helpt natuurlijk dat we maar met z’n tweeën zijn thuis. Ik ben er ook niet maniakaal mee bezig, al poets ik wel graag. Het is zwaar werk en ik ben graag fysiek bezig. Het herinnert me ook aan mijn beginjaren bij Entrio, toen we nog geen medewerkers konden betalen en ik zelf mee op pad ging om te gaan schoonmaken. Daardoor zal ik nooit vergeten hoe zwaar de job is. Het is ook de reden dat bij ons elke nieuwkomer, ongeacht hun functie, een keer mee op pad moet als poetshulp.”