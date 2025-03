Centrummanagement Ieper vzw heeft nieuw bestuur en verandert naam in City Center Marketing Ieper

Nieuwe voorzitters Chris Bevernage en Sven Van Hoorde stelden op donderdag 20 maart de nieuwe naam en huisstijl van de vzw Centrummanagement Ieper voor. Onder de naam City Center Marketing Ieper willen ze een nieuw elan geven aan de organisatie. Schepen Peter De Groote beloofde een vergroening van de binnenstad en kreeg de honderdtal aanwezige ondernemers zover om de verhoging van de promotaks goed te keuren.

In het auditorium van AC Auris verzamelden donderdagavond een zeventigtal handelaars en horeca-uitbaters uit het centrum van Ieper voor de voorstelling van het nieuwe bestuur, de nieuwe naam en de nieuwe huisstijl van de vzw Centrummanagement.

Als voorzitters volgen Chris Bevernage (Les Halles, Depot) en Sven Van Hoorde (The Hair Lounge, Riba) uittredende voorzitters Marc Geerits en Jurgen Crombez op. Het nieuwe bestuur bestaat daarnaast uit schepen Peter De Groote, stadsmedewerkers Jitske Leroy en Jan Guillemont, Charlotte Vandromme, Leen Dehaemers, Ann Buyse, Dominiek Segers, Julie Vandenbussche, Annelies Deltour, Francis Devick en Karen Bonen.

City Center Marketing Ieper

“We gaan voor een volledige vernieuwing en daarvoor moest er volgens ons ook een nieuwe naam en een nieuwe huisstijl komen”, zeggen de kersverse voorzitters. “De nieuwe naam is City Center Marketing Ieper. Constante vernieuwing is essentieel om relevant te blijven in een voortdurend veranderende wereld. Het gaat echter om meer dan een visuele vernieuwing, het is een symbool voor de nieuwe weg die we inslaan. Dit is het moment waarop we de handen in elkaar slaan om van Ieper een nog bruisendere en aantrekkelijkere plek te maken.”

Ieper Fashion Weekend

“Afgelopen weekend organiseerden we nog de opendeurdagen in oude stijl, maar volgend jaar krijgt dit een nieuw concept onder de naam Ieper Fashion Weekend. Ook de Dolle Dagen zullen in 2026 volledig vernieuwd worden. Wat de Tooghedagen betreft willen we op de volgende bestuursvergadering knopen doorhakken maar wellicht zal er al dit jaar al vernieuwing te zien zijn. Voor de kerstperiode zitten we volgende week samen met de leverancier voor een vernieuwing van de kerstverlichting”, overlopen de kersverse voorzitters de evenementen die City Center Marketing Ieper organiseert.

Opwaardering winkelstraten

Schepen van Lokale Economie Peter De Groote lichtte een tipje van de sluier over zijn plannen voor de opwaardering van de winkelstraten. “We weten heel goed dat de winkelstraten en de Grote Markt het kloppend hart vormen van onze stad. Om ze aantrekkelijk, levendig en toekomstbestendig te maken bekijken we bij de opmaak van de meerjarenplanning om te kunnen investeren in een grondige opwaardering van onze winkelstraten, een soort van facelift met oog voor groen, rust en beleving.”

Meerjarenplanning

“Indien alles goedgekeurd zal vergroening een centrale rol spelen in de transformatie”, vervolgde De Groote. “Door bomen en planten toe te voegen aan het straatbeeld, zorg je voor een aangename omgeving die verkoeling biedt in de zomer. Door sfeerverlichting, kwalitatieve straatmeubels en uitnodigende terrassen te integreren, transformeren we de winkelstraten tot levendige ontmoetingsplekken. Als de meerjarenplanning goedgekeurd wordt in het najaar kunnen we hiermee hopelijk starten in 2026.”

Verhoging promotaks

De schepen benadrukte dat Stad Ieper hiervoor de middelen op tafel zal leggen, maar vroeg ook een extra inspanning van de aanwezige commerçanten. “Twintig jaar geleden zijn we gestart met vzw Centrummanagement. We hebben tot vandaag hetzelfde bedrag voor de promotaks aangehouden en alleen geïndexeerd. Als we vooruit willen en een level hoger willen spelen, zullen we met een bedrag van 270 euro per ondernemer per jaar er niet meer geraken. Als we 8 euro per maand – een kleine 100 euro per jaar – extra vragen, dan kunnen we heel wat veranderen. Voor jullie is dat één keer per jaar minder gaan eten. Normaalgezien kunnen we met het stadsbestuur zelf een verhoging opleggen maar we hebben beslist om dat niet te doen. We laten de keuze aan jullie.”

De aanwezige handelaars en zaakvoerders mochten bij handopsteking stemmen om de verhoging goed te keuren. Op een enkeling na gingen vervolgens alle handen de lucht in. Tot grote tevredenheid van De Groote, die daardoor kan rekenen op zo’n 55.000 euro extra budget per jaar. (TOGH)