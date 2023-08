Centrum Gits moeilijk bereikbaar door werken, zaakvoerster La Fiducia filmt hoe je er wél geraakt

Nele Tampere van schoonheids- en kledingzaak La Fiducia maakte een filmpje dat de bereikbaarheid tijdens de wegwerkzaamheden moet aantonen.

“De wegwerkzaamheden zijn al een tijdje aan de gang maar tijdens deze fase zijn we moeilijk bereikbaar. Proxy Delhaize sluit zelfs even de deuren totdat de kraakverse producten opnieuw kunnen geleverd worden. De andere handelszaken blijven open maar wanneer mensen al van ver zien dat de straat enkel toegankelijk is voor plaatselijk verkeer, zijn er toch velen die hun kar keren. Ondertussen hangt er signalisatie dat de handelszaken bereikbaar zijn maar het was eigenlijk apotheker Marc die opperde om een filmpje in elkaar te steken”, zegt Nele Tampere.

Het filmpje zie je hier (lees verder onder de video):

“Ik vroeg onze dochter om me te filmen terwijl ik op een ludieke manier de weg toon naar onze handelszaken. De reacties op het filmpje waren positief en mensen spreken me aan dat ze plezier gehad hebben bij het bekijken ervan. De wegwerkzaamheden zijn vervelend maar ik probeer iets negatiefs om te buigen in positieve energie. Met onze 10.000 volgers zijn dus al heel wat mensen op de hoogte hoe ze ons kunnen bereiken”, besluit Nele van La Fiducia. (EVG)