Celine (26) opent dit weekend eigen kapsalon ‘Hairstudio Cdel’ in de Madonna

Celine Delva (26) is getrouwd met Nick Dumoulin en mama van Amaryllis. Ze werkt al 3,5 jaar bij D’Kapper in Ieper, maar wilde graag op haar eigen benen staan op professioneel vlak. Op zaterdag 5 november opent haar eigen Hairstudio Cdel in de Gistelhofstraat 79 in Madonna.

“Het is altijd mijn droom geweest om kapster te worden”, vertelt Celine, die haartooi volgde in Immaculata Ieper en daarna nog een specialisatiejaar deed in Gent. “Drie jaar geleden bouwden we hier al met de bedoeling om ooit zelf een kapsalon te beginnen. We hebben nu de stap gezet. Ik ben van Mesen afkomstig, maar mijn man heeft altijd in deze straat gewoond.”

“We zijn een kapsalon voor dames, heren en kinderen. Mijn specialisaties zijn kleurtechnieken en snitten, keratinebehandelingen en extentions doen we ook. Tijdens de kapbeurt zullen de mensen ook iets kunnen drinken. De haarproducten waarmee ik werk zijn van Eleven en Kevin Murphy. Dat zijn producten zonder ammoniak en parabenen.”

Openingsactie

Iedereen is welkom om de nieuwe zaak te ontdekken met een hapje en een drankje op zaterdag 5 november van 14.30 tot 18.30 uur. “Voor de eerste vijftig mensen is er een goodiebox voorzien en iedereen kan gerust meer uitleg vragen. De eerste klanten die ik onder handen zal nemen komen dan vanaf woensdag 9 november. De mensen die voor de eerste keer komen krijgen 10% korting.” (TOGH)