Cédric Decaestecker en Lindsay Van der Veken openen The Skin Company ook in Roeselare

Cédric Decaestecker (41) uit Roeselare en zijn partner Lindsay Van der Veken uit Oostende starten een tweede winkel en verzorgingsinstituut in Roeselare. Met The Skin Company in de James Ensorgaanderij in Oostende hebben ze al een trendy instituut, waar dames en heren lifestyle- en huidverzorgingsadvies krijgen. Nu komt er een tweede zaak bij in de thuisstad van Cédric.

Cédric Decaestecker is vooral bekend als de vroegere directeur van Mercure Roeselare. De Roeselarenaar heeft er al een leven opzitten als manager van verschillende binnen- en buitenlandse hotels, maar veranderde midden de coronapandemie het geweer van schouder. Samen met zijn partner Lindsay, die een schoonheidsinstituut runde in Oostende, begonnen ze met The Skin Company in de stad aan zee. “The Skin Company focust op persoonlijk advies in verband met huidverzorging, huidproblematiek, een gezonde levenswijze en lifestyle. Dit doen we zowel voor dames als heren”, vertelt Cédric. “We zijn allebei ambitieus en staan meer dan 100% achter onze producten en ons concept. We zijn nog maar van 1 juni gestart in de James Ensorgaanderij en het kan misschien vroeg lijken om nu al met een tweede zaak in een andere stad te beginnen, maar we geloven er rotsvast in.”

“Roeselare is in de eerste plaats mijn thuisstad en ik ken veel mensen in Roeselare en Roeselare kent mij. Bovendien komen er in Oostende veel klanten uit Roeselare. Bovendien geloven wij dat het nu het moment is om te groeien en Roeselare behoort toch tot een van de meest bloeiende regio’s. Het voelt inderdaad een beetje aan als thuiskomen.”

Goed akkoord

“Vanaf 3 maart opent The Skin Company Roeselare de deuren op de hoek van de Ooststraat en de Poststraat, vlak voor het oude postgebouw. Neen, het zal geen pop up zijn, we gaan er meteen voluit voor.” (lacht) “We konden rekenen op starterssubsidies van de stad en hebben een goed akkoord gesloten met de eigenaar van het pand.”

“Lyndsay en ik zullen afwisselend in Roeselare en Oostende aan de slag zijn. In Oostende komt er een voltijdse medewerker bij en in Roeselare zullen we uitkijken naar flexi-medewerkers. In Roeselare focussen we ons in het begin volledig op de producten en behandelingen van RainPharma. Dit is een Belgisch topmerk dat inzet op coachingsprogramma’s, gelaats- en lichaamsproducten en voedingssuplementen. Alles is 100% natuurlijk en we merken dat onze klanten zeer trouw zijn aan RainPharma.”

Snel leveren

“Op straatniveau zal er de verkoopsruimte zijn, terwijl later de eerste verdieping zal dienen voor de één op één opvolging van klanten die in een RainPharma-programma zitten en ook voor gelaatsbehandelingen. We investeren ook in een volledig geautomatiseerd verkoopplatform. Wij geloven dat de toekomst van de retailsector ook afhangt van de snelheid van levering van producten naast zintuigelijke belevingen en ervaringen.”

“Het was onze droom om enkele eigen winkels te hebben, waar we kwalitatieve producten en goed advies kunnen aanbieden. Ja, we staan er zelf eigenlijk van te kijken hoe snel het opeens is gegaan. Op 1 januari was het onze eerste vrije dag in zes weken en Lyndsay en ik maakten een wandelingetje door het Roeselaarse stadscentrum. We hadden al een paar keer langs het hoekpand van de Ooststraat-Poststraat gewandeld dat al een tijdje te huur was en zagen tot onze verwondering dat het nog steeds leeg stond. Dergelijk pand op zo’n toplocatie! Lachend zeiden we tegen elkaar dat die winkel waarschijnlijk op ons wachtte. Maar plots begonnen we er ernstig over na te denken en op maandag stuurde ik al een mail naar het immokantoor. Dinsdag bezochten we het pand, woensdag maakte ik een voorstel over aan de eigenaar en de maandag erop was alles in kannen en kruiken.”

“We zijn echt enthousiast om een tweede zaak in Roeselare te beginnen en de toffe reacties op sociale media, toen we het nieuws bekend maakten, liegen er ook niet om. Volgende week kleven we de ramen af en bouwen we alles rustig op binnenin om er dan begin maart hopelijk meteen goed in te vliegen.”