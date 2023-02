CC De Schakel zoekt uitbater voor cultuurcafé

Cultuurcentrum De Schakel is op zoek naar een enthousiaste uitbater die het nagelnieuwe cultuurcafé wil uitbouwen tot een culturele hotspot met terras.

Alle troeven zijn aanwezig om er een bloeiende zaak van te maken: pal in het midden van het vernieuwd stadscentrum, terras met zicht op het regenboogpark en vijvers, ideale tussenstop tussen Het Pand en de Zuiderpromenade en kans op duizenden bezoekers uit de schouwburg, vlakkevloerzaal en cinema. Wie maakt binnenkort mee deel uit van een belangrijke rader in de gehele werking van het cultuurcentrum in een stad in volle galop? Je kandidaat stellen, kan voor zaterdag 13 mei via www.ccdeschakel.be/gezocht.