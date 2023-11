Cathy uit Westvleteren viert dankbaar tien jaar C-Sense

Cathy Heffinck (53) startte in 2013 haar eigen praktijk C-Sense. C staat voor Cathy en Sense staat voor ‘zich goed voelen’. “Ik ben orthopedagoog van opleiding en zorg dragen voor een ander is een rode draad in mijn leven. Toen ik in 2013 de stap zette om naast ons huis, in de Eikhoekstraat, een eigen praktijk te openen, had ik nooit durven dromen dat ik nu zou staan waar ik sta”, glundert Cathy.

“Ik heb een heel uitgebreid en gevarieerd cliënteel. Jong en oud, vrouwen en mannen komen bij mij. Als gespecialiseerd voetverzorgster heb ik een uitgebreide kennis in de complexe voetproblematiek. Ik bied ook gelaatsverzorging, permanente en suikerontharing aan. Verder blijf ik door middel van bijscholing op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Mijn grootste troef is dat ik alleen maar met naturel producten werk”. Meer info over openingsuren en voor het boeken van een afspraak op www.csense.be of via 0486 49 26 99. (RVL/foto RVL)