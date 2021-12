Caroline Vereenooghe, partner van presentator Karl Vannieuwkerke, opent flagshipstore van Vive le Vélo! in Diksmuide

Diksmuide krijgt er een nieuwe zaak bij en niet zomaar eentje: de eerste flagshipstore van het tv-programma Vive le Vélo! komt in de schaduw van de IJzertoren en vlak aan de haven van Diksmuide. In de Kasteelstraat 2 bevindt zich het pand waar de nieuwe zaak komt. In januari en februari wordt daar hard gewerkt om de belevingswinkel op tijd klaar te krijgen.

Caroline Vereenooghe, partner van presentator Karl Vannieuwkerke, vertelt : “Er bestaat al een Vive le Vélo! webshop sinds maart 2019 en nu we hier in volle opbouw zitten, leek het ons tof om op deze plaats al eens een stocksale te organiseren. Heel wat artikelen van de webshop worden hier woensdag 22 december aan sterk verminderde prijzen aangeboden.”

“De locatie is ideaal, veel fietsroutes komen hier voorbij, de kust is niet veraf en we hebben een prachtig zicht op de Portus Dixmuda, de haven van Diksmuide”, weet Caroline.

Pakjes voor onder de kerstboom

Wie nog extra pakjes nodig heeft voor onder de kerstboom, kan op woensdag 22 december nog van 10 tot 18 uur terecht in het pand van de toekomstige winkel van Vive le Vélo.

“In Diksmuide komt een totaalconcept met een belevingsruimte waarin de tafel van Vive le Vélo komt te staan, de kledingwinkel, een ruimte voor workshops, een plek waar podcasts kunnen worden opgenomen en waar er live kan worden gegaan op de Facebookpagina van Sporza.” vertelt Caroline.

Casual kledij voor iedereen

“Het programma Vive le Vélo! heeft – en dat is toch wel uitzonderlijk – evenveel mannelijke als vrouwelijke kijkers en we willen dat ook doortrekken in onze zaak. Dus gaan we ons tijdens de workshops en in de collectie ook echt gaan richten op het vrouwelijke deel van het kijkerspubliek. Zo’n flagshipstore is de ideale manier om de interactie met onze fans te bevorderen. We willen mensen verbinden en ze aanzetten tot meer bewegen.”

Een totaalproject rond fietsen en een absolute meerwaarde voor een stad als Diksmuide die hard inzet op toerisme

De webshop zal uiteraard blijven bestaan. De kledinglijn van Vive le Vélo! is trouwens niet enkel voor de actieve fietser bestemd. Integendeel. Je vindt in de collectie vooral leuke casual kledij voor iedereen. Ook wie een maatje meer heeft, kan er terecht. De liefde voor de fiets is duidelijk universeel.

Ecologisch en duurzaam ondernemen

“Wij hebben een voorbeeldfunctie en willen het dan ook meteen goed aanpakken. We kiezen resoluut voor ecologisch en duurzaam ondernemen. Met onze collectie zetten we in op duurzaamheid en de korte keten. Dat aan toegankelijke prijzen. Onze kledij wordt vervaardigd uit biokatoen en gerecycleerde materialen. Een groot deel van de productie gebeurt in België en voor de collectiestukken waarvoor dat niet het geval is, blijven we binnen de Europese grenzen.”

In de belevingsruimte zal het uithangbord van Vive le Vélo! en de tafel met de typische lamp in de vorm van een krekel, te zien zijn

“Dit pand hebben we nog maar pas aangekocht en er wordt de komende twee maanden hard aan gewerkt. Vooraan komt een Vive le Vélo!-ruimte, achteraan de winkel met een knipoog naar een wielerpiste en op een tussenverdieping worden de bureaus geïnstalleerd. In de belevingsruimte zal het uithangbord van Vive le Vélo! en de tafel met de typische lamp in de vorm van een krekel, te zien zijn.”

Totaalproject rond fietsen

“Er komt ook een geluidsdichte commentaarcabine waarin online meetings kunnen plaatsvinden en podcasts kunnen worden opgenomen. Fragmenten uit wielerwedstrijden zullen worden geprojecteerd op een grote muur die zichtbaar is vanop de straat. Kortom een totaalproject rond fietsen en een absolute meerwaarde voor een stad als Diksmuide die hard inzet op toerisme.”

“Het is ook de bedoeling dat, na verloop van tijd, op geregelde tijdstippen een of verschillende groepen wielertoeristen vertrekken voor een gezamenlijke rit van aan de Vive le Vélo! flagship store. En we hebben nog een aantal verrassende projecten op stapel staan, maar daar mag ik op dit moment nog niets over kwijt”, besluit Caroline met een knipoog.

De Vive le Vélo! winkel zal tegen de wielerklassiekers zijn deuren openen en zal te bezoeken zijn van woensdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. De stocksale vindt woensdag 22 december plaats in de Kasteelstraat 2 in Diksmuide, de webshop is te vinden viahttps://vivelevelo.be.