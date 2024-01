Cannabiswinkel Green Grown komt naar Brugge: “Vijfde vestiging in vijf jaar”

In de laatste week van februari opent in de Noordzandstraat in Brugge een vestiging van Green Grown, een keten die legale cannabisproducten verkoopt. “Wij krijgen zowel halve hippies als oude dametjes over de vloer”, zegt de in Brugge getogen zaakvoerder en eigenaar Joeri Perneel (47).

Liefhebbers van cannabisproducten die toch op het legale pad willen blijven, kunnen vanaf eind februari terecht bij de Brugse vestiging van Green Grown, meer bepaald in de Noordzandstraat 69. Green Grown is immers een van de grootste ketens met verkooppunten van legale cannabisproducten. De eerste vestiging kwam er enkele jaren geleden in Antwerpen. Vandaag heeft Green Grown ook al vestigingen in Leuven, Deurne, Mechelen en binnenkort dus ook Brugge.

“Ik heb tot mijn vijfentwintigste in Brugge gewoond, waar ik enige tijd actief ben geweest in de horeca. In mijn jonge jaren werkte ik onder meer als kelner in jeugdcafés als Ma Rica Rokk en Paddock. En ik ben ook nog een tijdje manager geweest van een horecazaak in de Wollestraat”, vertelt zaakvoerder en eigenaar Joeri Perneel.

Dankzij boekhouder

“Later ben ik in de tabakswereld gestapt waar ik onder meer werkte voor grote bedrijven als Imperial Tobacco en Benson & Hedges. Na enkele jaren mijn eigen bedrijf in sales outsorcing te hebben gerund, ben ik in 2019 op voorstel van mijn boekhouder in de legale cannabiswereld gestapt. Het was toen immers legaal geworden om de CBD-bloemen te verkopen. Doorheen de jaren zijn we heel sterk gegroeid en nu leveren we producten aan bijna 3.000 winkels in heel België, waarbij ook grote ketens zoals Medi-Market. Zo kwam ik ook bij Florapoint in Antwerpen over de vloer, een CBD-speciaalzaak waarvan ik de mogelijkheid kreeg om die over te nemen.”

Divers publiek

In de nieuwe winkel in Brugge kan je terecht voor bloemen om te roken of te vapen – de zogenaamde CBD-wiet – voor oliën en balsems, voor bongs en voor dry herb vapes en andere voorwerpen voor de consumptie van cannabis. “Ons publiek is erg divers: we krijgen zowel halve hippies als oude dametjes over de vloer”, geeft Joeri nog mee.