Cadeaubon Oostende verzamelt breed aanbod lokale handelaars

In Oostende kan je voortaan bij 70 deelnemende handelszaken terecht met de Cadeaubon Oostende. De bon laat Oostendenaars hun lokale handelaars weer ontdekken.

Cadeaubon Oostende is een stadscadeaubon waarmee je bij meer dan 70 lokale handelaars in een heel breed aanbod terechtkan: mode, resto, design, juwelen, wellness…

Oostende ontdekken

“We willen dat de ontvanger van de cadeaubon heel veel keuze heeft zodat er voor ieder wat wils is”, legt Yordy Eelen van Cadeaubon Oostende uit. De bedoeling is dat je er echt Oostende mee kan ontdekken en je je laat verrassen door wat de Oostendse handelaars te bieden hebben”, verduidelijkt Yordy verder.

De deelnemende handelaars zijn tevreden met het initiatief dat inspeelt op een nood die er was. “De Cadeaubon Oostende is een prachtig initiatief die alle lokale handelaars in Oostende samen in de kijker zet. Op die manier kunnen we allen samen tonen wat de verschillende Oostendse handelaars in hun mars hebben, zowel aan de Oostendenaars zelf als aan toeristen”, maakt Charlotte Van Eeghem van kinderkledingzaak Lolotte duidelijk.

Cadeaubonnen verloten

Om de lancering te vieren stelt het team achter Cadeaubon Oostende 3.500 euro aan cadeaubonnen ter beschikking van de deelnemende handelaars. “Elk handelaar kan twee cadeaubonnen van 25 euro verloten onder zijn klanten via een originele wedstrijd”, verduidelijkt Yordy de wedstrijd.

“Het is een manier om hun klanten die hen ook in coronatijden trouw bleven, in de bloemetjes te zetten”, besluit Yordy.