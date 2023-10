C&A Oostende verhuist naar nieuw pand in de Kapellestraat

C&A zet vol in op modernisering van zijn winkelnetwerk en merkidentiteit. Dat zal weldra ook te merken zijn in de Kapellestraat in Oostende waar de modespeler zijn bekend historisch hoekpand zal inruilen voor een nieuw pand.

Die nieuwe locatie werd gevonden aan de overzijde van de straat. Waar voorheen Blokker, Shoe Discount en Bozzy zaten, zal binnenkort één volledig pand op maat van C&A verbouwd worden met een grote open façade en moderne look. De nieuwe aanpak van de retailer combineert een inspirerende shopervaring met een duidelijke focus op het duurzamere assortiment. Oostendenaren zullen dit vanaf de zomer 2024 zelf kunnen ervaren in deze winkelstraat.

“De investering in onze winkels onderstreept dat C&A het belangrijk vindt om zich nu en in de toekomst te blijven profileren als fashionretailer. Door onze duurzamere collecties, gemotiveerde serviceteams en moderne winkelconcepten samen te brengen, creëren we een totaalomgeving waar klanten zich geïnspireerd voelen en waar het fijn is om te shoppen”, aldus directeur Stefanie Schneider.

Meer informatie over de verhuis en feestelijke opening van het nieuwe pand volgt binnenkort.