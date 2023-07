Buurtbakkerij ‘Gulden Graan’ is geopend in Kortrijk: “Deze ochtend stonden al zeven mensen aan te schuiven”

Op de hoek van de Jan Palfijnstraat en Oude-Vestingsstraat in Kortrijk is er opnieuw een buurtbakkerij na de sluiting van bakkerij Decruynaere eind september. Gewezen klant Deborah Vandenbussche (43), die slechts enkele huizen verder woont, opende vandaag ‘Gulden Graan’, met de steun van haar man Stijn Strynckx (43).

De nieuwe Kortrijkse bakkerij Gulden Graan (een verwijzing naar de Guldensporenstad) biedt verschillende soorten broden, pistolets, ontbijtkoeken, kleine patisserie, taarten op bestelling en snoep aan. “We zijn om 4 uur opgestaan om alles klaar te zetten,” vertelt eigenaar Stijn Strynckx. “Stipt om zeven uur deden we open en stonden er binnen de 30 seconden al zeven mensen aan te schuiven. Dat hadden we niet verwacht, maar we zijn uiteraard aangenaam verrast. Het is een fijn begin.”

De klanten, van studenten tot senioren, kregen bij hun aankoop als attentie een zakje met drie chocoladepralines mee. “Veel mensen die vroeger klant waren van bakkerij Decruynaere zijn heel tevreden dat ze opnieuw bij ons terecht kunnen,” legt Stijn uit. “En dat merken we. De 150 broden die we voor vandaag bakten, zijn bijna uitverkocht, net als onze koffiekoeken.” Zijn vrouw Deborah vult aan: “Ik heb alvast mijn bestelling bij onze ambachtelijke warme bakker uit de regio voor morgen verdriedubbeld.” Van 16 tot 18 uur was er een privéreceptie met familie en vrienden om te klinken op het nieuwe hoofdstuk.