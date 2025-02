Businesscenter Noordpark is in aantocht

De voorbereidingen voor de realisatie van het businesscenter Noordpark op de hoek van de Noordlaan met de Industrielaan zitten op schema. De afbraak van de oude bedrijfsgebouwen door Vacomet uit Roeselare vordert goed. Jarenlang bevond zich op deze plaats onder meer de bekende verf- en decoratiezaak TVD van Georges Pannecoucke. Van dat complex valt er al niets meer te merken.

Het nieuwe Noordpark, een project van Captuur in samenwerking met Vlaemynck Vastgoed, zal uit vijf bouwlagen bestaan en een unieke daktuin bevatten met terrassen en paadjes. Het geheel zou tegen de lente van 2027 klaar moeten zijn. Het is de bedoeling om na de sloop van de oude panden snel met de bouwwerkzaamheden van start te gaan, in principe al in de maand maart. Op de grote gelijkvloerse verdieping zijn er vier kmo-units voorzien. Daarboven rijzen vier extra verdiepingen met in totaal 20 kantoren. Er worden voorts een ondergrondse parking, bezoekersparking en gemeenschappelijke fietsenberging gerealiseerd. Wat Noordpark vooral bijzonder maakt, is de eerder genoemde daktuin met de terrassen en wandelpaden. Die tuin biedt de toekomstige werknemers een zee aan buitenruimte om zich te ontspannen. De daktuin geeft bovendien toegang tot een gemeenschappelijke connectorruimte, ontworpen om ontmoetingen tussen de bedrijven in het gebouw te stimuleren.

Centrale locatie

Het complex krijgt een moderne look met opvallend ruime glaspartijen en specifieke gevelmaterialen, zoals zichtbeton.

“Dankzij de nabijheid van belangrijke verkeersaders zal het businesspark niet alleen voor lokale bedrijven ideaal zijn, maar ook voor ondernemingen die regionaal actief zijn en een centrale locatie in West-Vlaanderen zoeken”, aldus Karel Vlaemynck, bestuurder bij Vlaemynck Vastgoed. “We geloven sterk in dit project. Er wordt een gezonde, groene werkomgeving nagestreefd.”

Info: www.noordparktorhout.be