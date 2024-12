Burning Butchers staat voor erg drukke kerst- en eindejaarsdagen: “Het mooiste compliment? Dat het lekker was”

Heel wat traiteurzaken en cateraars hebben momenteel de handen meer dan vol om alle bestellingen voor de eindejaarsfeesten af te werken. Ook bij Burning Butchers is het alle hens aan dek. “Tijdens de kerst- en eindejaarsdagen zullen liefst 1.500 mensen van onze creaties smullen”, klinkt het. “En op oudejaarsavond verzorgen we ook nog eens een huwelijk.”

Burning Butchers werkte zich in recordtempo op tot een gevestigde waarde binnen de cateringsector. Ann-Sophie Vergauwe (33) en Mathijs Debou (34) hielden de zaak in april 2016 boven de doopvont en timmeren vanuit hun modern atelier in de Verrekijker aan hun missie: zoveel mogelijk mensen een gastronomische topervaring bezorgen.

“Wij leggen de focus op culinaire barbecue”, zegt het echtpaar, dat met hun dochtertje Manon (7) eveneens in Wingene woont. “Bij Burning Butchers ben je aan het juiste adres voor een herkenbare en lekkere keuken, maar met een eigen twist.”

Ontzorgen

Elk weekend trekt het team er op uit om allerhande feesten en events op smaak te brengen. “Vanaf 45 mensen kan je bij ons aankloppen, maar geen uitdaging is ons te groot”, zeggen Ann-Sophie en Mathijs. “Dit jaar hebben we een tot in de kleinste details uitgeruste mobiele keuken in gebruik genomen, waardoor we nu letterlijk overal ons ding kunnen doen. Water, elektriciteit… we hebben alles zelf mee.”

“Wij willen mensen aan de feestdis ontzorgen. Iedereen moet kunnen genieten van die fijne momenten met vrienden en familie. Daarom nemen wij het zware keukenwerk graag in onze handen”

De absolute piekperiode bij Burning Butchers loopt van maart tot oktober. “Het traditionele feestseizoen, met tal van huwelijken en communiefeesten. Maar ook nu is het erg druk. We merken dat steeds meer mensen beroep doen op een cateraar om heerlijke gerechten op de feesttafel te toveren. In 2019 hebben we voor het eerst een eindejaarsaanbod gelanceerd en sindsdien zijn de bestellingen alleen maar in stijgende lijn gegaan.”

Dit jaar zullen liefst 1.500 mensen Burning Butchers-creaties voorgeschoteld krijgen. “Vooral onze Box is erg populair: Een negengangenmenu om duimen en vingers van af te likken, al zeggen we het zelf”, knipogen de zaakvoerders.

© JOKE COUVREUR

“Betaalbaar, overheerlijk en vooral eenvoudig. Wij willen mensen aan de feestdis ontzorgen. Iedereen moet kunnen genieten van die fijne momenten met vrienden en familie. Daarom nemen wij het zware keukenwerk graag in onze handen.”

Brainstorm in de zomer

De komende dagen wordt er keihard gewerkt bij Burning Butchers. “Ons vaste team bestaat uit drie mensen, maar om de kerst- en eindejaarsdrukte te trotseren, vullen we onze ploeg met een viertal ervaren flexijobbers aan. Eigenlijk is het best leuk om even goed te knallen in ons atelier. Er speelt kerstmuziek op de achtergrond en het is toch net iets anders werken dan op een event.”

“Al tijdens de zomer zijn we over ons eindejaarsmenu aan het brainstormen. Het moet áf zijn”

“Ook wanneer de klanten hun bestelling komen afhalen, zorgen we voor een extraatje. Zo krijgen alle wachtenden een drankje geserveerd. Het mooiste compliment? Dat we te horen krijgen dat het gesmaakt heeft. Daarvoor doen we het, hé. We steken er ook best veel energie in. Al tijdens de zomer zijn we over ons eindejaarsmenu aan het brainstormen. Het moet áf zijn.”

En kunnen Mathijs en Ann-Sophie zelf kerst en oudejaar vieren? “Kerstavond vieren we met ons gezinnetje. Gewoon met ons drietjes rustig thuis. We bestellen iets lekker bij een bevriende slager, meer hoeft dat niet te zijn. Oudejaar betekent dan weer keihard werken. We cateren die avond een groot huwelijksfeest in Alveringem en zorgen er ook voor dat er iemand stand-by blijft in ons atelier. Maar daarna leggen we er toch enkele dagen de riem af. Even de batterijen opladen om in 2025 met heel veel goesting te kunnen knallen.”