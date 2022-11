Burgemeester Roose ziet meerwaarde en potentieel in nieuw retailpark : “Dit zal extra consumenten lokken”

Nog geen jaar na de toekenning van de omgevingsvergunning is projectontwikkelaar Pano Real Estate erin geslaagd om het volledige CO2-neutrale winkelpark Westpark op het WVI-bedrijventerrein Monnikenhoek officieel te openen, samen met de negen retailzaken.

“Samen met de WVI (West-Vlaamse Intercommunale) hebben we voor vastgoedontwikkelaar Pano Real Estate gekozen om dit ambitieuze project te realiseren”, zegt burgemeester Peter Roose. “Het mag gezegd dat zaakvoerder Piet Panckoucke en zijn team hier een heus huzarenstukje hebben geleverd. In minder dan 1,5 jaar hadden ze hun omgevingsvergunning, in februari zijn de funderingswerken gestart en negen maanden later openen Jumbo, Lidl, Fun, Eggo, Bel&Bo, Jysk, Bon’Ap, Action en Kruidvat er hun gloednieuwe winkels op een totale winkeloppervlakte van 11.350 vierkante meter.”

Duidelijke afspraken

Aan deze realisatie is heel wat voorbereiding voorafgegaan en werden er met alle partners duidelijke afspraken gemaakt. “Grondeigenaar WVI organiseerde een marktbevraging waarin de hoogte van het canon (het erfpacht voor de gronden) een bepalende rol speelde in de keuzebepaling”, legt Peter Roose uit. “Het was immers belangrijk om objectieve criteria te kiezen die moeilijk aanvechtbaar zijn. De stad onderhandelde met Pano Real Estate een handelsvestigingsconvenant om een sterke link te maken tussen de kleinhandelszone en het winkelkerngebied, zodat een globale win-winsituatie wordt gecreëerd en de complementariteit en de totaalbeleving van een bezoek aan de stad maximaal speelt. Het convenant bepaalt dat de winkels een minimale oppervlakte moeten hebben; autonome horeca en shop-in-shopvoorzieningen zijn er verboden.”

“Er zijn ook engagementen opgenomen om de samenwerking tussen beide winkelgebieden te versterken, zoals bijvoorbeeld het uitwerken van een gemeenschappelijk aanmoedigingssysteem om het historisch stadscentrum te bezoeken. De duurzaamheidsvoorwaarden en het inrichtingsconcept werden samen met de WVI onderhandeld met de projectontwikkelaar. Het waren immers de voorwaarden bij de afgifte van de omgevingsvergunning. Het concept moest aan die zijde van de stad een nieuw gezicht geven dat kwaliteit uitstraalt. Het was ook belangrijk dat de kleinhandelszone minstens dezelfde voorwaarden inzake duurzaamheid zou respecteren als de bedrijven die in Monnikenhoek zijn gevestigd.”

Consumptiepotentieel

Peter Roose schetst de evolutie. “De kleinhandelszone is sinds 2012 ingekleurd in de bestemmingsvoorschriften en beantwoordde aan een objectieve vraag. Tien jaar terug was er geen enkele retailer geïnteresseerd om te investeren op Veurnes grondgebied, ondanks meerdere pogingen vanuit de dienst Lokale Economie. Vandaag wil elke grote retailer hier aanwezig zijn, want Veurne is opnieuw hip. Het consumentenpotentieel groeit. Deze retailers merken dit haarfijn op en herzien hun ontwikkelingsstrategie ten gunste van de stad Veurne. Zij zullen niet investeren wanneer er geen potentieel is! Het nieuwe winkelaanbod zal nog extra consumenten lokken.”

“Ook de lokale zelfstandigen merken ditzelfde fenomeen en moeten zich hieraan aanpassen. De potentiële klant is niet alleen meer de lokale bevolking. Naast hun eigen toegevoegde productmeerwaarde moet hun aanbod toegankelijk zijn voor nieuwe consumenten. Omdat de complementariteit tussen beide winkelgebieden meerwaarde oplevert, heeft de projectontwikkelaar zich geëngageerd om te participeren aan de lokale economische raad om nieuwe retailers aan te trekken voor de binnenstad of mee te participeren aan stedelijke initiatieven om het duurzaam winkelen aan te moedigen.”