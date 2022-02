Buren verzetten zich tegen komst KMO-zone op De Ruiter in Roeselare

De komst van een KMO-zone op De Ruiter blijft voor beroering zorgen. Niet alleen door de open ruimte die zal verdwijnen, maar ook door de (verkeers)overlast die dreigt in de Iepersestraat. Dat dit project er niet zonder slag of stoot zal komen, staat nu al vast.

Buurtbewoner Patrick Keirse is zeer goed vertrouwd met de materie en bindt meteen de kat de bel aan. “Het stadsbestuur schermt van bij het begin dat het Algemeen Plan van Aanleg (APA) vastligt van in 1991 en dat dit niet meer kan aangepast worden. Dat is klinkklare nonsens. Het gemeentebestuur heeft in 2019 zelf met het RUP Groenestraat het initiatief genomen tot een bestemmingswijziging van gronden waarvan de bestemming in hetzelfde APA van 1991 vastgelegd werd. Met dit door het bestuur zelf gecreëerde precedent is onweerlegbaar aangetoond dat een bestemmingswijziging wél kan als daarvoor aanvaardbare argumenten zijn. Wij nemen aan dat verantwoordelijke bestuurders zich bij het uitstippelen van een toekomstbepalend beleid niet uitsluitend laten leiden door motieven die 30 jaar geleden misschien verdedigbaar waren, maar dat ze ook de openheid van geest hebben om rekening te houden met sindsdien gewijzigde inzichten.”

“Ook het argument van de onbetaalbaarheid van de planschaderegeling moet met een flinke korrel zout genomen worden. Volgens de regelgeving zoals die toegelicht wordt door het Departement Omgeving van de Vlaamse Gemeenschap, zou slechts een zeer klein deel van het betreffende gebied, namelijk percelen die aan een uitgeruste weg liggen, vatbaar kunnen zijn voor planschaderegeling en dan bovendien alleen nog als ook aan alle andere voorwaarden voldaan is. Met die planschade zou het dus wel nog eens best kunnen meevallen, in die mate zelfs dat ze totaal verwaarloosbaar is. Ik zou graag die berekening eens willen zien…”

Nog niet verkocht

“Is er eigenlijk wel nood aan nog meer KMO-zones”, vraagt buurtbewoner Frank De Poorter zich af. “Ook die studies zou ik graag eens inkijken. Ik weet alleszins veel KMO-units van een vergelijkbare grootte die vandaag leeg staan in Roeselare. Ontwikkelaar Steenoven had in een eerste plan hier 48 units op vier hectare voorzien die ze van een eigenaarsfamilie hebben kunnen kopen. De overige zeven hectare van de in totaal elf hectare is nu nog niet verkocht. Die 48 units zijn uiteraard geweigerd en het stadsbestuur schermt zoals steeds met groenzones en groene, waterdoorlatende parkeerplaatsen, maar iedereen weet maar al te goed dat dit opnieuw een groot stuk grond is dat verhard wordt. Wat de concrete plannen nu zijn, weten we op vandaag niet.”

Hier kiest men toch veel beter voor een groene zone

“En dit op een plaats die volledig omsloten is door huizen en bouwgrond”, neemt Patrick Keirse over. “Alle argumenten die de stad aanhaalt, zijn nepargumenten. Wij weten dat en zij weten dat ook maar al te goed. Het achterliggende motief van de ontwikkeling op De Ruiter is om nog meer bedrijvenzones in Roeselare te kunnen ontwikkelen. Vlaanderen stelt immers nog 430 hectare grond beschikbaar voor KMO’s en Roeselare wil er daar 30 hectare van. Maar men kan die slechts krijgen als de beschikbare reserve, die volledige elf hectare op De Ruiter dus, wordt ontwikkeld. Daarom en daarom alleen wil men op De Ruiter die KMO-zone ontwikkelen.”

Verkeersoverlast

Gemeenteraadslid én Ruiternaar Geert Huyghe zit met de zaak verveeld. “Wat wil je dat ik zeg? De KMO-zone werd deze week goedgekeurd door de gemeenteraad. Dat is een beslissing van 1991 die nu werd bekrachtigd. Ik vind het ook jammer dat het karakter van de wijk misschien zal veranderen, maar ik zie niet hoe dit nog kan aangepast worden.”

Heidi van bakkerij De Ruiter windt er geen doekjes om: “Dat is een regelrechte schande. Waarom moet hier een bedrijvenzone komen? Omdat er nood aan is? Rij eens door Roeselare en lijst maar op welke bedrijfsgebouwen en kantoorruimtes leeg staan; je komt niet toe met één enkel schriftje. Ze zouden hier veel beter een mooie groenzone van maken waar de hele wijk plezier aan heeft.”

”Ik geloof niet dat er op De Ruiter veel bewoners staan te springen om hier een bedrijvenzone te hebben. En dat de beslissing in 1991 is genomen, is absoluut geen reden. De tijdsgeest is nu toch volledig veranderd ?”

“Bovendien zal de verkeersoverlast gewoon niet te overzien zijn. Op weekdagen staan de wagens in de Iepersestraat al aan te schuiven van de bakkerij tot de verkeerslichten van de ring. Nu gaat men daar nog een ontsluiting van een KMO-zone bijplooien: wil men het verkeer laten aanschuiven tot in Moorslede?”

Ann van de vlakbij gelegen natuur- en dieetwinkel De Vlasblomme vindt het eveneens bijzonder jammer dat er door het stadsbestuur geduwd wordt voor een bedrijvenzone. “We zijn naar de opening van de pluktuin geweest in de Piljoenstraat. Zou het geen veel beter idee zijn om bomen te planten in die mooie ruimte en zo te laten aansluiten op de pluktuin. Maak er een echt park van waar iedereen kan ontspannen en op enkele banken tot rust kan komen of even bijpraten met de buurt. Nog maar eens een KMO-zone erbij is toch zeker een gemiste kans.”

Op de voet volgen

“Wat wij nu verwachten? Dat is eenvoudig”, besluit Patrick Keirse. “Steenoven en het stadsbestuur zullen verder gaan met hun plannen. Maar wij zullen alles zeer nabij opvolgen met de toelichtingsnota van het RUP Groenestraat als leidraad. Daarin werden heel wat restricties door de hogere overheid opgelegd. Ontwikkelaar Steenoven is in deze materie proactief bezig geweest en heeft al een villa en aanpalende grond van een buurtbewoner gekocht, maar een weg of andere ontsluiting kan daar niet komen, want het is bouwgrond. Ons inziens moet daarvoor het APA worden gewijzigd, iets dat volgens het stadsbestuur niet mogelijk is. We volgen het op de voet, nu en in de toekomst.”

Op de gemeenteraad verdedigde schepen Nathalie Muylle de keuze: “De bestemming van de KMO-gronden ligt sinds 1991 vast en werd herbevestigd in 2012 en 2017. In 1991 was er een openbaar onderzoek naar de herbestemming met geen enkel bezwaar. We willen verder gaan met de ontwikkeling van dit gebied. Er is nog altijd nood aan bedrijvenzones. Als we kijken naar de verschillende bedrijventerreinen, dan is alles volzet. Dat wil niet zeggen dat ontwikkelaars zich alles kunnen permitteren, het zal aan onze voorwaarden zijn.”