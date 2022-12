Budget voor riolerings- en wegeniswerken opgetrokken in meerjarenplan: “In crisistijd trekken we 17 miljoen euro extra uit om te investeren”

Waregem De financiële dienst heeft de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voorgesteld. Ondanks de gestegen lonen en energieprijzen, komt het budgettair evenwicht van Stad Waregem niet in gevaar.

Voor weg- en rioleringswerken wordt er wel 6 miljoen euro meer voorzien. Afgezien van de uitzonderlijke omstandigheden blijft Waregem financieel gezond. Dat is de conclusie van de Dienst Financiën na de aanpassing van het meerjarenplan. “Er worden geen projecten geschrapt. Integendeel, in crisistijd trekken we volgend jaar bijna 17 miljoen euro extra uit om te investeren”, zegt schepen van Financiën Rik Soens (CD&V). In het nieuwe meerjarenplan wordt er 6 miljoen euro bijgevoegd voor weg- en rioleringswerken door Aquafin. “Op diverse meer afgelegen plaatsen maar ook in centrumstraten zoals de Molenstraat en Putmanstraat, gaan we de vuilwaterstromen beter afleiden naar de zuiveringsinstallatie. Dat combineren we met een volledige herinrichting van de straat.”

Aan de andere kant, bij de investeringsontvangsten, komt er 4 miljoen euro subsidie bij voor die werken. “Stad Waregem kreeg het grootste aantal dossiers goedgekeurd binnen het investeringsplan van Aquafin.” In 2025 zou de autofinancieringsmarge 3,7 miljoen euro bedragen, die marge geeft weer of de financiën van het bestuur op een structurele manier in evenwicht zijn. “En dat zijn ze. Ondanks de uitzonderlijke omstandigheden komt ons evenwicht niet in gevaar”, aldus Soens. In de komende edities van deze krant wordt er dieper ingegaan op de strategische doelstellingen en investeringen. (LV)