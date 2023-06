Brutoloon van gemiddeld meer dan 6.000 euro nodig om appartement te kunnen kopen in West-Vlaanderen

Als je nu in West-Vlaanderen een appartement van 50 vierkante meter wil kopen, dan moet je bruto 6.415,33 euro per maand verdienen. Dat is het hoogste van alle provincies en ligt zelfs 544,8 euro hoger dan wat je bruto moet verdienen in Brussel om een appartment van 50 vierkante meter te kunnen kopen. Dat blijkt uit een onderzoek van HelloSafe op basis van gegevens van de website Immoweb.

De vastgoedmarkt in België heeft veel in de aanbieding. Op basis van de prijzen in mei 2023 van de website Immoweb moet je nu in ons land gemiddeld 4.295 euro per maand bruto verdienen om een flat van 50 vierkante meter te kopen. In West-Vlaanderen ligt dat gemiddelde bedrag heel wat hoger.

Hoogste loon nodig bij ons

In onze provincie moet je namelijk 6.415,33 euro bruto per maand verdienen om een appartement van die grootte te kunnen kopen. Dat ligt 2.120 euro boven het gemiddelde is het hoogste bedrag van België. Brussel Hoofdstedelijk Gewest volgt met 5.870,53 euro.

De rangschikking van het nodige brutoloon in België om een appartement van 50 vierkante meter te kunnen kopen. © HelloSafe

Vlaams- en Waals-Brabant nemen de derde en vierde plaats in met een nodig brutoloon per maand van 5104 en 4.981,94 euro. En Antwerpen sluit de top 5 af met een klein beetje voorsprong op Oost-Vlaanderen met 4.167,78 euro. Henegouwen is met 2.381,15 euro de provincie in België waar je nu het minst moet verdienen om eigenaar te worden van een appartement van 50 vierkante meter.

HelloSafe baseerde zich voor dit rapport op de gegevens van prijs per vierkante meter voor mei 2023 van op de website Immoweb. Bij de berekening wordt er verondersteld dat er een hypotheek wordt afgesloten in België tegen een vaste rentevoet van 3,3 procent over een looptijd van 25 jaar. HelloSafe is een platform dat financiële producten regelmatig vergelijkt.