Bruno maakt podcastreeks over Oostendse ondernemers: “Ik wil inspireren met deze verhalen”

Bruno Bakeroot, ondernemer en start-upcoach, start met een nieuwe podcastreeks met inspirerende ondernemersverhalen uit Oostende. Bruno wil met de reeks ondernemers die nood hebben aan positiviteit op weg helpen door hen te inspireren. Hij werkt hiervoor samen met het Economisch Huis.

Podcasts zijn immens populair en ook Bruno Bakeroot luistert er vaak naar. “Na een zwaar ongeval had ik tijdens het revalideren zelf behoefte aan wat positiviteit en motivatie. Ik vond die in podcasts. Mijn oorspronkelijk idee was om te werken rond positiviteit door met mensen te spreken die me inspireerden. Door mijn achtergrond als start-upcoach kwam ik zo op het idee om leuke, inspirerende en speciale ondernemersverhalen te brengen”, vertelt Bakeroot.

Tien gasten

Voor deze podcasts werkt hij samen met het Economisch Huis Oostende en nodigt hij tien gasten met een sterk ondernemersverhaal uit voor een luchtig audio-interview. De podcastreeks krijgt de naam Ontdek Ondernemend Oostende. “De bedoeling is dat het openhartige gesprekken worden, maar we gaan de problemen ook niet uit de weg”, zegt Bruno.

Met deze podcast willen we (toekomstige) starters knowhow aanreiken van gevestigde waarden en hen inspireren om zelf de stap te zetten

De podcast zal verschillende thema’s behandelen, van e-commerce tot franchise en van marketing tot vegan food. Je zal ondernemend Oostende dus vanuit verschillende standpunten en vanuit verschillende sectoren ontdekken. De ondernemers geven tips mee voor starters, praten over de invloed van de Covid-19-pandemie op hun activiteiten, bespreken uitdagingen die ze in de toekomst voorzien of geven mee waarom ze doen wat ze doen. “Het Economisch Huis Oostende stimuleert en ondersteunt ondernemerschap. Met deze podcast willen we (toekomstige) starters knowhow aanreiken van gevestigde waarden en hen inspireren om zelf de stap richting ondernemerschap te zetten”, zegt Filip Roelandt, CEO van het Economisch Huis Oostende. “De eerste jaren van een starter zijn bovendien vaak heel moeilijk. Op deze manier kunnen er misschien nuttige info doorgegeven worden.”

E-commerce

De eerste podcast ging door bij Tom Vanderhoeght van Gino Carts&Bikes en behandelde vooral het thema e-commerce. “Ik ben blij dat ik aan deze podcast mag meewerken en mijn ervaring als ondernemer met anderen kan delen. Zo heb ik zelf geleerd dat het belangrijk is dat je achter je visie staat en blijft staan. Op die manier kweek je geloofwaardigheid en ga je op de lange termijn meer ja’s krijgen.”

De podcast zal vanaf 18 februari op verschillende podcastplatformen beschikbaar zijn.