Brugse ondernemer lanceert online supermarkt

Smartmat, het bedrijf achter de Belgische maaltijdbox Foodbag van Bruggeling Stéphane Ronse, lanceert Rayon. Dat is een online supermarkt, met producten van bij ons.

Rayon is de eerste online supermarkt in België die nationale dekking biedt. Voor klanten in Vlaanderen en Brussel belooft Rayon next day delivery: wie voor 18 uur bestelt, krijgt zijn boodschappen de dag erna thuis bezorgd. In Wallonië levert Rayon voorlopig drie keer per week aan huis. Business unit manager Mattias Decuypere: “We zijn een op-en-top Belgisch bedrijf, dus leveren we in heel België.”

Volgens Decuypere wil Rayon het leven van zijn klanten makkelijker maken: “Onze webshop is heel gebruiksvriendelijk, zodat je snel en makkelijk je boodschappen doet. Tegelijk nemen we ook keuzestress bij de klant weg. We hebben een breed en tegelijk ook heel overzichtelijk aanbod, waarbij we voor elk product een beperkt aantal varianten hebben geselecteerd. Waarom zou je als klant moeten kiezen uit twintig soorten eieren?”

Snelheid en duurzaamheid staat centraal bij het concept. © GF

Net zoals Foodbag geeft ook Rayon voorrang aan kwaliteit en producten van dichtbij. Decuypere: “We werken samen met veel leveranciers en producenten uit België en omringende landen, die we goed kennen. We brengen graag het verhaal over de herkomst van hun producten. We kiezen vaak ook voor minder bekende merken, die minstens dezelfde kwaliteit als de grotere merken bieden. Daardoor kiezen we voor meer duurzame producten van dichtbij.”

Volgens Smartmat CEO en Bruggeling Stéphane Ronse wil het bedrijf met Rayon op die manier een sterk en Belgisch e-commerce verhaal uitbouwen: “We verwachten de komende jaren een shift in het retaillandschap. Verse voeding is de volgende golf in e-commerce, na elektronica en kledij. Steeds meer mensen bestellen hun boodschappen online, omdat het hen zo veel tijd uitspaart. Met Rayon willen we die mensen aanspreken die graag Belgisch kopen en houden van gemak, kwaliteit en topservice.”