Brugse Handelskringen slaan handen in elkaar voor koopweekend

Het traditionele Koopweekend van het Brugs Handelscentrum vindt dit najaar in heel het centrum van Brugge plaats. BHC slaat hiervoor de handen in elkaar met de handelsgebuurtekringen van de Smedenstraat, van de Ezelstraat en die van Langestraat-Hoogstraat. “‘Het centrum van Brugge wordt tijdens het Koopweekend één groot shoppingparadijs”’, stelt BHC-voorzitter Dirk Vanhegen.

“Het hart van Brugge is van 30 september tot en met maandag 3 oktober the place to be om te gaan shoppen en een gezellig terrasje te doen”, zegt schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys. Het Brugs Handelscentrum breidde haar jaarlijkse koopweekend recent al uit door samenwerking met Shopping Smedenstraat. “Nu is er ook een samenwerking met de handelsgebuurtekringen uit de Ezelstraat en LaHo van de Langestraat en de Hoogstraat’, voegt voorzitter Dirk Vanhegen van BHC eraan toe.

Animatie en koopjes

De volgende winkelstraten nemen deel aan het Koopweekend: Smedenstraat, Noordzandstraat, Geldmuntstraat, Eiermarkt, Zuidzandstraat, Steenstraat, Markt, Simon Stevinplein, Sint-Salvatorskerkhof, Zilverpand, Nikolaas Desparsstraat, Sint-Jakobsstraat tussen Geldmuntstraat en Naaldenstraat, Sint-Amandsstraat, Kemelstraat, Mariastraat, Wollestraat, Vlamingstraat, Jan van Eyckplein , Academiestraat, Ter Steeghere, Breydelstraat, Ezelstraat , Langestraat en Hoogstraat.

In deze straten kunnen de winkels een kraampje buiten zetten. De organisatoren zorgen voor leuke animatie en de handelaars pakken uit met interessante koopjes.

Autovrij

Alleen de Zuidzandstraat (vanaf de Sint-Salvatorskathedraal), de Steenstraat, de Wollestraat, de Geldmuntstraat en de Noordzandstraat zijn autovrij op vrijdag en maandag vanaf 13 uur, zaterdag en zondag vanaf 10 uur, telkens tot 18 uur. Smedenstraat , Ezelstraat en Langestraat-Hoogstraat wordt niet afgesloten.

‘Het Koopweekend, dat is gezelligheid troef’, benadrukt schepen Annys. Het Koopweekend is één van de acties die de handelaars in samenwerking met het centrummanagement van de Stad Brugge opzetten.

Info: www.brugge.be/koopweekend