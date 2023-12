Brugse brouwerij Bourgogne des Flandres en wijndomein Monteberg vervaardigen samen nieuw bier: Belgian Grape Ale

Twee West-Vlaamse ondernemingen, actief in de bier- en de wijnwereld, slaan tijdens de feestmaand de handen in elkaar. De samenwerking tussen de Brugse brouwerij Bourgogne des Flandres en het Heuvellands wijndomein Monteberg levert de Belgian Grape Ale op: een prestigebier dat gekoeld geserveerd moet worden als aperitief.

Er was eens een ontmoeting tussen Anthony Martin en Edward Six van Wijngoed Monteberg uit Dranouter. De eerste had een eeuwenlange ervaring in de Belgische brouwerswereld, terwijl de tweede liever bijdroeg tot de faam van de wijnwereld in het Heuvelland. Hun passie voor hun creaties bracht hen samen.

Samen met Bruggeling Thomas Vandelanotte, meesterbrouwer van de brouwerij Bourgogne des Flandres, werd dit samenwerkingsproject bekrachtigd. “In de hete nazomer van 2022 waren de druiven van de oogst van uitzonderlijke kwaliteit”, vertelt Sarah Pirlot, brandmanager bij John Martin.

Vier granen

“Solaris heeft aroma’s van verse perziken, nectarines en zelfs vlierbloesems. Anthony Martin en Edward Six selecteerden vervolgens Siegerrebe, Kerner en Pinot Gris voor hun frisse zuurgraad en fruitige aroma’s van groene appel en citrusvruchten. Het huwelijk van deze verschillende druivensoorten zorgt voor een prachtige harmonie.”

Thomas Vandelanotte met de nieuwe Belgian Grape Ale. © gf

Thomas Vandelotte vervolgt: “Op basis hiervan brouwde ik een bier van vier granen: haver, spelt, tarwe en natuurlijk gerstemout. Daarbij vergiste ik de most van de vers geplukte druiven met de biermost. Tot slot gebruikte ik Nelson Sauvin hop om de aroma’s van de Sauvignon Blanc te accentueren. Het resultaat is een prachtige Belgian Grape Ale met een alcohol percentage van 7,6 procent.”

Bitterheid

Volgens Sarah Pierlot dompelt de aangename aanzet in de mond de bierproever eerst onder in de wereld van de wijn: “Aanvankelijk ervaar je een fijn bruisend karakter dat fris, frivool en rijk aan aroma’s is. Dat maakt nadien plaats voor de zachte, complexe basis van het bier, met zijn zeer subtiele bitterheid. Onze Belgian Grape Ale is een prestigebier dat gekoeld geserveerd moet worden als aperief.”

Het bier wordt verkocht in een zeer beperkte editie van 2.500 genummerde flessen die verkrijgbaar zijn in de winkels van Bourgogne des Flandres en Wijngoed Monteberg.