Brugse bakker slaakt noodkreet na het zien van zijn peperdure energiefactuur

De stijgende energiekosten brengen steeds meer mensen in de problemen. In Brugge slaakt bakker Kristof Cloet een noodkreet. Via de sociale media maakte hij zijn peperdure gas- en elektriciteitsfactuur openbaar.

“Mijn voorschotfactuur voor gas en elektriciteit is verhoogd van 2.600 euro naar 4.300 euro per maand. Ik kreeg maandag de factuur van Eneco”, zucht bakker Kristof Cloet uit de Dorpsstraat in Sint-Michiels. Hij belde de energieleverancier op, die hem adviseerde om zelf het bedrag aan te passen: “Maar betaal in elk geval 1.000 euro meer om te vermijden dat je bij de eindafrekening in financiële problemen komt, zo luidde de boodschp van Eneco.”

Grondstoffen

De Brugse bakker zucht eens diep: “In december 2021 heb ik al 12.000 euro moeten bijbetalen en heb ik de voorschotfactuur al eens verhoogd. Waar gaat dat eindigen? In mei zijn ook al de grondstofprijzen verhoogd. Tarwe en boter zijn verdubbeld! Ik begrijp het niet. Nu wordt beweerd dat Oekraïne de graanschuur van Europa is en dat de oorlog met Rusland zorgt voor de prijsstijgingen. “

“Al heel mijn leven was ik er nochtans van overtuigd dat onze baktarwe uit Frankrijk en Duitsland kwam. Noodgedwongen heb ik de prijs voor het brood voor de zomer al met 20 eurocent verhoogd. Teveel extra rekenen, is onmogelijk, anders dreig ik klanten te verliezen”, aldus Kristof Cloet.