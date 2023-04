Brugs softwarebedrijf wint prijs van European Space Agency voor de ontwikkeling van een slim algoritme

PropheSea, een softewarebedrijf uit Brugge won een wedstrijd die het European Space Agency (ESA) uitschreef. PropheSea ontwikkelde een slim algoritme dat, op basis van een dagelijkse weersvoorspelling, het evenwicht tussen energieconsumptie- en productie bij bedrijven controleert. Door de ondersteuning van ESA wordt het algoritme gevoed met real-time satellietdata. Zo gebeurt de aansturing van de thuisbatterij veel fijnmaziger waardoor de productie en consumptie van bedrijven gevoelig kan verbeteren.

Jaarlijks organiseert ESA (European Space Agency) verschillende open calls om ondernemers en start-ups die bezig zijn met innovatieve en op ruimtetechnologie gebaseerde ontwikkelingen een duwtje in de rug te geven. Door deze call krijgen ondernemers de vrijheid om hun business idee verder vorm te geven en in de praktijk om te zetten. Daarnaast bieden de business incubation centres heel wat netwerkopportuniteiten: tussen de Europese start-ups onderling én met lokale industrieën en investeerders, overheden, onderzoeksorganisaties en universiteiten.

Trots

Tomas Van Oyen, oprichter van PropheSea is tevreden en trots dat zijn Brugs bedrijf deze open call gewonnen heeft en zo zijn project verder kan ontwikkelen: “Bovendien is het als start-up bijzonder interessant en leerrijk om deel uit te maken van het Europese netwerk van ESA. We zijn ervan overtuigd dat dit voor ons nieuwe kansen kan creëren.”

Veel bedrijven investeren vandaag in hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen. Hoewel die goed zijn voor het milieu, zijn zonne- en windenergie ook onvoorspelbaar door het weer. Daarom ontwikkelde PropheSea software die, op basis van een dagelijkse weersvoorspelling, de thuisbatterij aanstuurt. Zo wordt de energieproductie- en consumptie van bedrijven beter op elkaar afgestemd.

Ruimtetechnologie

“Door de ondersteuning van ESA kan PropheSea gebruik maken van ruimtetechnologie in plaats van een dagelijkse weersvoorspelling”, legt Tomas Van Oyen uit. “Door ieder uur een voorspelling te maken in plaats van om de 24 uur wordt de balans tussen productie en consumptie veel fijnmaziger gecontroleerd en aangestuurd. Dat stelt bedrijven in staat om hun zelfconsumptie te verbeteren en piekbelastingen te vermijden.

Tomas Van Oyen van PropheSea verduidelijkt: “Door de volatiliteit op de energiemarkt en de fluctuerende prijzen zijn bedrijven voortdurend op zoek naar oplossingen om hun energiedossier zelf meer in handen te krijgen en hun factuur te verlagen. Door gebruik te maken van real-time data spelen we korter op de bal en kan het algoritme veel sneller aangeven wanneer de eigen opgewekte energie te verbruiken of op te slaan op bijvoorbeeld een thuisbatterij.”

Benoit De Vrieze, Business Incubation Manager bij ESA Space Solutions Belgium, noemt PropheSea een veelbelovende start-up die een probleem aanpakt waar de laatste jaren al veel over gezegd en gesproken is: “PropheSea biedt nu een concrete oplossing op basis van satellietdata. We kijken er alvast naar uit om hen te ondersteunen vanuit het ESA BIC Belgium programma.”

Over PropheSea

PropheSea maakt digitale modellen die bedrijven helpen om geautomatiseerd beslissingen te maken. De op maat gemaakte (software) modellen zijn een weergave van de realiteit en creëren een meerwaarde aan de hand van voorspellingen of door een beter inzicht te genereren in processen.

PropheSea biedt oplossingen aan voor problemen waarbij er geen data voor handen is, maar er wel veel gekend is over de controlerende processen, en in situaties waarbij enkel data beschikbaar is. Hierdoor is PropheSea in staat om proces-gebaseerde modeloplossingen aan te vullen met machine learning methodes en omgekeerd.