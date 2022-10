Brugs politiecommissariaat wordt woon- en handelscomplex

Op de site van het voormalige politiecommissariaat langs de Sint-Pieterskaai verrijst in 2025 een project met elf appartementen en vier handelspanden op het gelijkvloers. Het historische pand zelf wordt gerenoveerd en achterliggend komt er een nieuwbouwgedeelte.

Voor bewoners van Sint-Pieters en omgeving die de politie nodig hadden of voor wie al eens zijn fiets wilde laten graveren of een verloren exemplaar ophalen, zal het pand langs de Sint-Pieterskaai een vertrouwd beeld zijn. De diensten van de politie en van de stedelijke preventiedienst, die er zich ontfermde over ‘weesfietsen’, zijn intussen al ettelijke jaren uit het pand vertrokken. En zo heeft de verloedering er zich ook ingezet. Maar het krijgt dus een nieuwe toekomst.

Projectontwikkelaar Hectaar NV uit Roeselare, met Bruggeling Miguel Van den Bossche als hoofd van het aankoopteam, heeft het pand waarvoor de vorige eigenaar al een vergunning kreeg om het te ontwikkelen aangekocht om het om te toveren tot Residentie De Gendarmerie. “Het project omvat een renovatie- en nieuwbouwgedeelte; de ideale combinatie van hedendaags comfort en authenticiteit”, zegt Miguel Van den Bossche. “Vooraan worden vier casco handelspanden en boven- en achterliggend elf volledige appartementen met twee of drie slaapkamers gecreëerd.”

Knipoog naar verleden

“We zijn vereerd dit uniek gebouw, dat tevens opgenomen is in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, te renoveren en uit te werken tot De Gendarmerie; een naam dus met een knipoog naar het verleden van het pand”, vult commercieel verantwoordelijke Louise Vandecapelle aan. “Zeker in deze tijden interessant om te vermelden is dat elke woongelegenheid zal voorzien zijn van een warmtepomp en/of zonnepanelen.”

Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) die de vergunning verleende, toont zich bijzonder tevreden dat een belangrijk visueel aanwezig hoekpand langs de ring met respect voor de historische elementen nieuw leven wordt ingeblazen.

Immax Brugge en Immo Sera zullen instaan voor de commercialisering van het project dat in de loop van 2025 zou moeten afgewerkt zijn.

(PDV)