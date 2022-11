Bruggeling lanceert met FRIT unieke kledinglijn: “Onze frietcultuur is culinair erfgoed”

Superfan van onze Belgische frietjes? Dan zijn deze T-shirts en truien iets voor jou. Anderhalf jaar nadat Bruggeling Thomas Devreese zijn eerste kledingstukken met gestyleerde bakjes friet en frikandel-speciaal lanceerde, gaat het FRIT voor de wind. “FRIT moet een van dé ambassadeurs van onze frietcultuur worden”, zegt hij.

Een kleintje met mayonaise of stoofvleessaus, cheeseburger of portie bitterballen op je T-shirt, sweater of hoodie? Hol niet stante pede naar de wasmachine, want FRIT maakt de typisch Belgische snacks op je kledij in één klap modieus.

Geestelijke vader achter de kledinglijn is Thomas Devreese (31) uit Brugge. Beroepshalve werkt hij als business analist, maar anderhalf jaar geleden ging er bij hem een lichtje branden.

“Ik ben een erg trotse Belg en vooral ook preus op onze frieten en bijhorende cultuur. Zelf ga ik elke vrijdag om mijn zelfde commande: een groot pak, een roulette, een viandel en een Bicky Cheese. Ja, ik ben nogal een grote eter”, lacht hij.

“Ik werk ook aan een podcast over onze Belgische frieten”

“Zo goed als elke Belg is zot op onze frietjes, maar er was geen enkele manier om die fierheid ook te etaleren. Daar wilde ik verandering in brengen. Ik zag meteen muziek in het verhaal. Een hoodie met een frikandel-special of een shirtje met een Julientje, dat moest toch aanslaan? Onze frietcultuur verdient een eigen kledinglijn.”

Trein is vertrokken

Thomas wilde echter niet over één nacht ijs gaan. “Zelf heb ik geen grafische opleiding, daarom besloot ik enkele designers mijn idee te mailen. Niet veel later kreeg ik een enthousiast antwoord van Simon Willems, de man achter Studio Chapo uit Mechelen. Hij wilde mee in het verhaal stappen en sloeg meteen aan het ontwerpen. Onze huisstijl was geboren.”

Om de markt af te tasten, gooide Thomas enkele teasers op sociale media. “De klassieker frietjes met mayonaise, de cheeseburger en de frikandel-speciaal”, glimlacht hij.

West-Vlaanderen goed voor een vijfde van alle Vlaamse frituren We bevinden ons volop in de Week van de Friet. Het ideale moment om ons stukje culinair erfgoed onder de loep te nemen. – Onze provincie is goed voor 20 procent van alle frituren in Vlaanderen, volgens cijfers van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing. – Met 0,45 frituren per 1.000 inwoners bekleden we dan weer de tweede plaats. – Brugge heeft met zeven procent het grootste aantal frituren van alle West-Vlaamse steden en gemeenten, al is het aantal frituren per inwoner (0,3 per 1.000 inwoners) er dan weer het laagst. – Kortrijk spant met 0,4 frituren per 1.000 inwoners dan weer de kroon. – Bij ons is de spreiding van de frituren het grootst. Slechts 26 procent van alle frituren vind je in de vijf grootste steden.

“Voor ik het wist, liepen de eerste pre-orders al binnen. Na een week stond de teller al op 250. Er was geen weg meer terug. Ik weet nog goed hoe ik die eerste bestellingen op de post deed. Ik wist niet wat het zou geven, maar anderhalf jaar na de start is de trein definitief vertrokken.”

Universeel onderwerp

FRIT won sindsdien alleen maar aan bekendheid. “Zo’n 80 tot 90 procent van onze klanten koopt via onze webshop, maar we hebben ook vier fysieke verkooppunten”, gaat Thomas verder. “In Brugge is dat de Gäst Store & Bar. Dat netwerk willen we rustig verder uitbouwen, voorlopig blijft de focus op het online luik liggen.”

Sinds de opstart gingen er al een 500-tal FRIT-kledingstukken over de toonbank. “Dat had ik destijds nooit durven dromen. Voor 2023 leggen we de lat hoger en mikken we op 1.000 verkochte items. Ik werk ondertussen vier vijfde en spendeer een dag per week integraal aan FRIT. Mijn hart en ziel liggen hierin.”

Het succes is volgens Thomas eenvoudig te verklaren. “Het onderwerp is universeel. Jong, oud… Iedereen wordt blij van frietjes. En de designs wekken ook een glimlach op. Ze zijn stijlvol en sympathiek tegelijk.”

Vandaag heeft Thomas acht verschillende designs op de markt gebracht. “We broeden nog op een pak ideeën”, geeft hij mee. “We luisteren naar wat onze klanten/frietfans willen. De frieten met stoofvlees, bitterballen en het Julientje zijn er op voorzet van onze achterban gekomen.”

Duurzaam

De FRIT-lijn gebruikt kleding van het Belgische Stanley/Stella. “Een honderd procent duurzaam merk van topkwaliteit”, benadrukt Thomas. “De bedrukking gebeurt dan weer bij Alfa Shirt in Oostkamp.”

De komende jaren wil Thomas FRIT verder uitbouwen. “Waarom geen sokken met je favoriete frituursnack? Of trucker hats? Ik werk ook aan een podcast over onze Belgische frieten. Bekende Vlamingen die hun favoriete frituurbestelling honderduit becommentariëren, een lofzang aan een welbepaalde snack… Alles is mogelijk.”

“En waarom niet buiten onze landsgrenzen treden? Ik wil van FRIT een van dé ambassadeurs van onze frietcultuur maken. Dit is culinair erfgoed.”

Info: www.getfrit.be