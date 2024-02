Brugge pronkt met het meest unieke studentenhuis van het land: luxeparadijs te koop voor… 1,175 miljoen euro

Immo Delbecque pakt uit met een luxe studentenparadijs in Brugge: een oud herenhuis langs de Koningin Elisabethlaan werd omgetoverd in acht studentenkamers. Het pand wordt te koop aangeboden voor 1,175 miljoen euro en wordt aangeprezen als het meest unieke studentenhuis van België. De acht studentenkamers zijn verhuurd voor 450 à 600 euro.

De Brugse vastgoedmakelaar Immo Delbecque pakt uit met wat dit immo kantoor ‘het meest unieke studentenhuis van België’ noemt. In de Koningin Elisabethlaan, aan de rand van het historisch stadscentrum werd recent een statige burgerwoning omgetoverd tot een luxe studentenhuis met acht vergunde kamers, gemeenschappelijke ruimtes en een aangenaam terras.

Make-over

Dit unieke eigendom langsheen de Koningin Elisabethlaan wordt binnenkort in zijn geheel te koop aangeboden. Op de website van Immo Delbecque staat het pand zelfs al aangeprijsd: voor 1,175 miljoen euro word je de eigenaar van dit studentenhuis. Het gebouw heeft een totale make-over ondergaan en voldoet volgens de makelaar aan alle wettelijke regelgevingen met betrekking tot studentenkamers, brandveiligheid en faciliteiten.

Alle kamers zijn blijkbaar enorm gegeerd vanwege hun bijzondere soort. “Op vandaag zijn alle kamers, na een oproep via Facebook, verhuurd, en is er een wachtlijst van studenten die ook interesse tonen om hier op termijn te kunnen huren. De toekomstige eigenaar zal niet alleen een exclusief pand bezitten maar ook een enorm interessant opbrengsteigendom. Je mag rekenen op 4.200 euro aan maandelijkse huuropbrengst”, aldus de makelaar.

Luxe

De huurprijs van de kamers varieert van 450 à 600 euro, al naargelang van hun grootte tussen 12 en 20 m². Wat maakt dit studentenhuis nu zo speciaal? Het eerste wat opvalt is de buitengewoon hoge afwerkingsgraad die doet denken aan de luxe van eigentijdse hotels. Het moderne en smaakvolle interieur is zeker Instagram-worthy. Het is een studentenervaring op een hoog niveau, waar comfort en stijl hand in hand gaan. Zo beschikt elke kamer bijvoorbeeld over een eigen badkamer met luxueuze afwerking.

Elke studentenkamer beschikt over een private badkamer, net als in een luxehotel. © Immo Delbecque

Wat dit aanbod nog specialer maakt is de aandacht voor gemeenschappelijke ruimtes. Bij binnenkomst word je begroet door een ruime, uiterst verzorgde inkomhal die de toon zet voor wat volgt. De keuken, volledig uitgebouwd met een verfijnde marmeren afwerking, gaat verder dan de standaard studentenkeuken. Hier vind je alle moderne gemakken van ingebouwde koffiezetapparaten tot flatscreen-TV’s.

Lounge

De benedenverdieping van het studentenhuis werd omgetoverd tot een gemeenschappelijke ruimte die staat voor een oase van ontspanning. Een loungegedeelte nodigt studenten uit om te relaxen, terwijl een lange tafel de perfecte plek is voor gezamenlijke maaltijden en studiemarathons.

Alle studentenkamers zijn verhuurd, er is zelfs een wachtlijst © Immo Delbecque

Buiten is er ook gedacht aan de behoeften van de studenten. Een veilige ruimte voor fietsenopslag zorgt voor gemoedsrust, terwijl het aangename terras een perfecte plek biedt om te genieten van de frisse lucht en te ontspannen na een lange dag studeren.

Camerabewaking

Luxe, automatisatie en veiligheid staan hoog in het vaandel. “Brandbeveiligingssystemen en camerabewaking zorgen voor een veilige woonomgeving, waardoor ouders gerust kunnen zijn en studenten zich kunnen concentreren op hun studies”, besluit de makelaar.