Brugge krijgt een LEGO concept store in de Smedenstraat

Brugge krijgt een LEGO-winkel. Het stadsbestuur verleent zijn goedkeuring voor het verbouwen van de panden in de Smedenstraat 23-25. In de LEGO-shop zal je tijdens het winkelen ook iets kunnen drinken. “Dit concept past helemaal is onze visie van het kernwinkelgebied”, zegt schepen van ruimtelijke ordening Franky Demon.

Momenteel is parfumerie Liberty’s nog in deze panden in de Smedenstraat gevestigd, maar binnenkort komt daar verandering in. De panden worden verbouwd tot een LEGO-winkel en krijgen eerst een upgrade. Beide gevels worden opgefrist door onder andere de ramen in de voorgevels te vervangen. Daarnaast komt er een nieuwe inkomdeur. Naast het winkelgedeelte wordt ook de woning die al in het pand aanwezig is behouden.

Kernwinkelgebied

“Deze nieuwe LEGO-winkel past volledig in de visie van de stad omtrent het kernwinkelgebied en geeft winkelen in Brugge en nieuwe beleving”, zegt schepen Franky Demon. “Op de gelijkvloerse verdieping zal een ruim assortiment van LEGO bouwdozen te koop zijn. Er komt in de winkel ook een koffiehoek met een 20-tal zitplaatsen. Wie niet kan wachten om te starten met bouwen, kan dus meteen zijn aankoop bekijken met een tas koffie erbij.”

Op de verdieping, waar nu behandelruimtes voor de parfumerie zijn, zullen plaatsen voorzien worden waar workshops gegeven kunnen worden en waar ook tentoonstellingen kunnen doorgaan.

Boost

“Deze nieuwe LEGO-conceptstore zal een boost kunnen geven aan de Smedenstraat. De populaire bouwblokjes zijn zowel voor jong als oud en zijn ook een sterk internationaal product. Het wordt een unieke winkelbeleving in Brugge want tot nu toe is er nog geen LEGO-store in West-Vlaanderen”, besluit Franky Demon.