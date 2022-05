Brouwers kampen met tekort aan bierflesjes: “Extra voorraad aangelegd om de rest van het jaar te overbruggen”

Brouwerijen in heel Europa krijgen stilaan te maken met een tekort aan bierflesjes. Die worden grotendeels in Rusland en Oekraïne gemaakt. Bij Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck in Izegem voelden ze de bui hangen en sloegen ze enkele maanden geleden extra voorraad in. “Al is de prijs wel met een vierde gestegen”, zegt productiemanager Hans Mehuys.

Voor Belgische bieren is het van prioritair belang: een stijlvolle en kwalitatieve fles om het gerstenat in voor te stellen en uit te schenken. Die worden voor een groot deel in Rusland en Oekraïne gemaakt, maar de oorlog in het laatstgenoemde land doet die productie stilvallen. De Oekraïense glasfabrieken zijn platgebombardeerd, Russische producenten krijgen hun flesjes amper nog geëxporteerd.

En dat voelen ook onze brouwerijen. “Voorlopig ervaren wij nog geen problemen”, stelt Hans Mehuys, productiemanager bij Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck in Izegem, bekend van onder andere de Kasteelbieren en Filou. “”Onze leveranciers zijn in Nederland en Duitsland te vinden. Onze Duitse producent werkt echter met bedrijven uit Rusland en Oekraïne samen en heeft zo dus een kleinere productie. Plus: alle klanten van de door de oorlog getroffen glasfabrieken gaan nu de West-Europese markt op. Dat zorgt voor een schaarste.”

Vijftien miljoen nieuwe flesjes per jaar nodig

Bij Vanhonsebrouck hebben ze enkele maanden geleden al geanticipeerd. “Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, voelden we de bui al hangen. Daarom hebben we destijds extra voorraad ingekocht. Die staat nu op onze koer, maar op die manier kunnen we normaal de rest van het jaar overbruggen.”

De Izegemse brouwerij heeft elk jaar vijftien miljoen nieuwe flesjes nodig. “Op een totaal volume van om en bij de 50 miljoen. Substantieel, dus. We zagen de prijs van bierflessen ook met een vierde stijgen. Flesjes maken vergt veel energie en die extra kosten worden aan ons, de klant, doorgerekend.”

Ook schaarste bij blikken

De prijs van de bieren hoger zetten, daar denken ze bij Vanhonsebrouck voorlopig niet aan. “Dat is niet aan de orde”, beklemtoont Hans Mehuys.

De brouwerij heeft sinds enkele jaren ook een automatische blikkenlijn, goed voor 300.000 blikjes speciaalbier per jaar. “Maar daar kunnen we bij een mogelijke flessentekort niet op terugvallen”, aldus Hans. “Die markt heeft het zo mogelijk nog harder te verduren, want er is een tekort aan aluminium, dé grondstof om blikken te produceren.”