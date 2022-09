Brouwerij Eutropius kan blijven bier maken met alternatieve leverancier CO2: “Problemen nog niet voorbij”

Net als andere brouwerijen kreeg vorige week ook Brouwerij Eutropius in Menen te horen dat hun CO2-leverancier niet meer kon leveren. Even vreesde zaakvoerder Wouter Vermeersch de productie van zijn 420 bieren stop te moeten zetten, maar hij vond net op tijd een alternatieve toeleveraar. “Ik denk echter dat de problemen voor de sector niet voorbij zijn.”

Brouwerij Eutropius uit Menen produceert 420 bieren voor verschillende klanten. Daarnaast brengt Wouter Vermeersch met onder meer Oscar eigen bier op de markt.

“We kregen vorige week plots een mail van onze leverancier dat we, net als de brouwerijen Roman, Huyge en Duvel Moortgat, geen CO2-gas meer konden krijgen”, zegt zaakvoerder Wouter Vermeersch. “Dat was voor ons zeer slecht nieuws. Nadat ik daartegen protesteerde, kreeg ik de boodschap dat er dan toch nog CO2 kon worden geleverd, maar dan tegen een prijs maal 40. Uitgerekend komt dat neer op een meerprijs van 2,2 euro per bak. Dat kunnen we niet onmiddellijk doorrekenen naar de klant. Voeg daarbij nog eens de prijsstijgingen van onder meer het graan (maal 3) en de elektriciteit en van onze marge schiet niet veel meer over.” Wouter Vermeersch vreesde de productie stil te moeten leggen, maar vond gelukkig een alternatieve CO2-leverancier.

Toekomst

De zaakvoerder vreest echter grotere problemen voor de sector in de nabije toekomst. “Er zijn slechts een 7-tal leveranciers van CO2 en als die een voor een niet meer kunnen leveren, gaan wel meerdere brouwerijen in de moeilijkheden geraken. Bovendien zijn er nog andere sectoren die CO2 nodig hebben. Zo wordt het gas ook gebruikt om aardappelchips te maken.”

Wouter Vermeersch denkt dat we nog maar aan het begin staan van de crisis. “Wij zijn net bezig met een uitbreiding van ons bedrijf. We kochten een terrein van 4 hectare aan waarop we gaan bouwen. De aankoop van de machines gaan we echter uitstellen, omdat de prijs van metaal en inox fenomenaal de hoogte ingaan”, aldus de zaakvoerder. “In Duitsland komt ondertussen de overheid tussen om het CO2-probleem op te vangen. Hopelijk volgt ons land snel.”