Broodjeszaak Pistoletto uit Ardooie sluit dan toch niet de deuren: “Kunnen familieverhaal verderzetten dankzij investeerder”

Uitbater Kjell Vandenberghe (26) zei enkele weken geleden dat hij zijn broodjeszaak Pistoletto zou sluiten, door de herindeling van de N37 als Vlaamse Hoofdweg. Maar dankzij een externe investeerder kan hij na 18 jaar de familiezaak toch verder uitbaten.

De familie Vandenberghe huurt al achttien jaar de site langs de Oostlaan waar vroeger ook een tankstation was. Jan Vandenberghe en Christèle De Smet runden er een dertiental jaar een broodjeszaak, zoon Kjell volgde hen vijf jaar geleden op.

Kjell ving echter enkele weken geleden het nieuws op omtrent de mogelijke herindeling van de N37 als Vlaamse Hoofdweg. De mogelijkheid bestaat dat die gewestweg, de verbinding tussen Aalter en Roeselare, een belangrijkere verkeersas wordt. De weg zou dan uit twee rijstroken in beide rijrichtingen en een middenberm bestaan. Dat zou betekenen dat Pistoletto op een ventweg zou terechtkomen.

“We moeten het echt van onze passage hebben”, zei Kjell eerder. “Maar op een ventweg valt die passage grotendeels weg.”

Risico

Het huurcontract loopt eind september af en Kjell kreeg van de eigenaar de kans om de site aan te kopen. “Maar door de onzekerheid over die herindeling durfde ik dat risico niet nemen.”

Recent liet de uitbater van de broodjeszaak weten dat Pistoletto toch blijft bestaan. “Ik heb een oplossing gevonden via een investeerder”, zegt Kjell. “Hij heeft het gebouw gekocht en zo kan ik hier verder werken. Ik ben enorm blij dat ik kan voortdoen, het is een heel grote opluchting. Mijn zaak sluiten zou een grote financiële domper zijn geweest. En nu komt ons mooi familieverhaal ook niet ten einde. In november bestaat Pistoletto 18 jaar.”