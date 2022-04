Broodbar Tastoe mag zich Trends Gazellen noemen: “Dit is een enorme motivatie voor ons”

Roeselare heeft een Trends Gazellen in de rangen. Broodbar Tastoe won de titel bij de kleine ondernemingen en beschouwt de erkenning als een bewijs dat het drie jaar geleden de juiste weg nam. “Het mooiste compliment? Dat klanten ons zeggen dat het lekker was.”

De Broodbar Tastoe op de Tassche, pal op de grens tussen Roeselare en Ardooie, zag in 2019 het levenslicht, maar de familie is al veel langer in de voedingswereld actief.

Filip Van Bruaene (56) en Sabine Bulthé (56) openden in 1989 langs de Ardooisesteenweg een bakkerij, maar runnen nu met hun zoon Jonas (29) en dochter Annelies (32) een innovatief concept.

“We hebben in totaal vier kinderen”, legt Sabine uit. “Melissa (33) en Emely (27) zijn niet in de zaak actief, Jonas en Annelies wel. Zij hebben allebei een diploma chef-kok op zak en in 2017 stampten we Bistro Majè aan het station van Roeselare uit de grond.”

We kloppen heel veel uren, maar hebben tegelijk nooit het gevoel dat we aan het werken zijn

“Om het evenwicht tussen werk en privé te bewaren, besloten we om in 2019 onze bakkerij compleet te verbouwen. Zo zag Tastoe het levenslicht.”

Basis is brood

In 2017 werd al Tastoe Noord in de Noordlaan in Roeselare geopend, maar het kloppende hart van de onderneming bevindt zich op de Tassche.

“We omschrijven onze zaak graag als aan kwaliteitsvolle bakkerij met tearoom, bistro en ontbijtruimte aan gekoppeld. Bij ons ben je aan het goeie adres voor een luxueus ontbijt, een lekkere lunch of een lekkere kop koffie met een pannenkoek of ijscoupe.”

“De basis van ons verhaal blijft evenwel brood. Dat merk je ook aan onze menukaart.”

Drie jaar na de start zit Tastoe op kruissnelheid. “Tijdens de coronacrisis hadden we het geluk dat onze bakkerij – als essentiële winkel – open mocht blijven en we hadden toen ook net onze webshop gelanceerd.”

“Maar ondertussen is het hier weer elke dag gezellig druk. Vooral tijdens de weekends en vakantieperiodes zit het hier vaak helemaal vol. Daar genieten we van.”

Sleutel tot succes

De sleutel tot succes van Tastoe is volgens Jonas, Annelies, Filip en Sabine eenvoudig te verklaren.

“We zijn gepassioneerd door wat we doen. Tastoe, dat is ons leven. We kloppen heel veel uren, maar hebben tegelijk niet het gevoel dat we aan het werken zijn. Dat is heel veel waard.”

Het Tastoe-team, de naam verwijst trouwens naar De Tassche en toetasten, telt momenteel zeventien fulltime-equivalenten, samengesteld uit een groep van zo’n 45 medewerkers.

“Het grote kapitaal van onze zaak. Zonder hen zouden we nooit zo’n goed werk kunnen leveren”, benadrukt Jonas.

“En we mogen ook mijn echtgenote Olivia Pattyn (29) niet vergeten. Zij bekommert zich om alle administratie en doet de marketing. Dankzij haar kunnen wij met Tastoe stappen vooruit zetten.”

Ambitie

De Trends Gazellen is voor Tastoe een mooie erkenning, valt te horen.

“Een enorme motivatie. Het bewijst dat we op de goeie weg zijn en drie jaar geleden de juiste beslissingen hebben genomen. Sinds we de titel hebben gewonnen, krijgen we trouwens nieuwe klanten over de vloer. Mooi.”

De toekomst ziet de familie ambitieus tegemoet. “We willen behouden wat nu bloeit, maar broeden nog op een nieuw en verrassend concept.”

“Maar laat ons niks overhaast te werk gaan. Het mooiste compliment dat we kunnen krijgen, is dat klanten ons zeggen dat het lekker was. Dáár doen we het voor.”