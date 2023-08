Broers Henri en Edouard willen met Nomuss onze cocktailmarkt veroveren: “In 2024 willen we 100.000 flessen verkopen”

Edouard (26) en Henri Vindevogel (28) hebben een duidelijke missie. Met hun nagelnieuwe merk Nomuss gooien ze zich volledig op de cocktailmarkt. De mixer vormt de basis voor zowel alcoholische als ‘virgin’ drankjes en amper twee maanden na de officiële lancering loopt het verhaal al als een trein. “We hebben al meer dan 5.000 flessen aan de man gebracht”, klinkt het bij de Kortrijkse broers. “In 2024 willen we 100.000 flessen verkopen.”

Dat Edouard en Henri Vindevogel zich als ondernemer zouden ontpoppen, stond in de sterren geschreven. Als zonen van Yvan Vindevogel, die al decennialang onder andere in de farmasector actief is, kregen ze de microbe met de paplepel binnen.

Edouard heeft een masterdiploma burgerlijk ingenieur op zak en behaalde nog een master robotica aan UC Berkeley in de Verenigde Staten. Hij leidt de start-up Dilation, een bedrijf dat met artificiële intelligentie kwaliteitscontrole op voeding uitvoert.

Henri is master in de toegepaste economische wetenschappen en volgde aan diezelfde Amerikaanse unief een opleiding entrepeneurship. Hij is actief als investeringsmanager binnen de familiale Damier Group.

Nu slaan de broers de handen in elkaar om een gezamenlijk verhaal te schrijven: met CU Brands timmeren ze aan een bedrijf dat in de drankenwereld naam wil maken. “De naam verwijst naar het chemische element koper”, leggen ze uit.

“Een verwijzing naar Copperhead, het ginmerk dat onze vader in 2014 boven de doopvont hield en zo mee de ginhype in Vlaanderen katalyseerde.”

Na een verschil in visie met zijn zakenpartner trok Yvan Vindevogel zich uit het verhaal terug, nu stappen zijn zonen in zijn voetsporen. “De sector is gewoon té boeiend om links te laten liggen.” Met Lennert Van der Cruyssen en Florien Deleersnyder stappen twee ex-managers van Copperhead mee in het project van Henri en Edouard.

Vijf smaken

Nomuss is een innovatief product waarmee de broers de cocktailmarkt een boost willen geven. “Het is een cocktailmixer waarbij we ingrediënten, gemaakt op basis van biologische sappen, geconcentreerd combineren, vers in de flessen gieten en pasteuriseren. Die vormen het fundament om cocktails, mocktails en spritz-drankjes te bereiden.”

© JOKE COUVREUR

Vandaag zijn vijf smaken beschikbaar: de Basil Smash, Cosmopolitan, Margarita, Pornstar Martini en Sour. “Met een zesde smaak op komst: de Espresso Martini. Met onze vijf huidige smaken kan je, gecombineerd met de juiste alcoholische varianten, om en bij de veertig verschillende cocktails en mocktails op tafel toveren. Per vijf centiliter Nomuss voeg je evenveel (non-)alcoholische drank toe en klaar.”

De voordelen zijn dan ook legio, valt te horen. “We mikken in onze opstartfase in eerste instantie op de B2B-sector. Horecazaken die Nomuss in de barkast hebben, hoeven geen professionele barman in te huren en het is ook erg efficiënt.”

“Het aantal handelingen is beperkt, je boekt forse tijdswinst en je hebt veel minder opruimwerk. En het allerbelangrijkste: je serveert je klant een overheerlijke en correcte cocktail of mocktail. Want daar draait het om: het moet vooral lekker zijn.”

Maandenlang aan geschaafd

Nomuss werd midden juni gelanceerd, maar het proces startte al in oktober 2022. “We zijn niet over één nacht ijs gegaan, want alles moest kloppen. We hebben, samen met een gerenommeerd smaakexpert maandenlang aan de recepturen geschaafd, maar dachten ook grondig na over de look & feel. Nomuss – een samentrekking van de Engelse uitdrukking no muss, no fuss – moest eruit springen.”

“Zo zie je bijvoorbeeld op iedere fles welk soort glas je best gebruikt. Gebruiksvriendelijkheid staat bij ons voorop. Elke smaak werd ook uitvoerig getest door Ruben Patoor, zaakvoerder van de gereputeerde Gentse cocktailbar Fugazi. We onderwierpen hem zelfs aan blinde smaaktesten en hij heeft ons groen licht gegeven.”

Twee maanden na de lancering doet Nomuss het meer dan goed. “We hebben nu al ruim 5.000 flessen verkocht. En wat ons deugd doet: onze klanten plaatsen erg snel een nieuwe bestelling. Veelbelovend. Restaurant Calypso, aan de voet van het casino in Knokke, is bijvoorbeeld een goeie klant.”

CU Brands richt zich op de horecasector en evenementen, en wil nu ook particulieren warm maken voor Nomuss. “Via onze webshop kan je onze flessen voor amper 24,95 euro bestellen, op termijn willen we ook in de winkelrekken te vinden zijn. Momenteel bedienen we een zeventigtal bars en restaurants in Oost- en West-Vlaanderen, maar we willen olievlekgewijs groeien. Eerst de rest van Vlaanderen, maar we kijken ook naar het buitenland. In 2024 willen we afklokken op 100.000 verkochte flessen.”

Nomuss is het eerste kindje van CU Brands. “We willen ons gamma organisch laten groeien. Zo koesteren we plannen om een eigen vodka en lemon spritz op de markt te brengen. Maar ook die moeten uit het pak springen. Zo willen we onze stempel op de drankenwereld plaatsen.”

www.nomussmixxers.com