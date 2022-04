Broer en zus vormen ouderlijke slagerij om tot vegetarische traiteurzaak Deli 86

Op 1 april werd de bekende slagerij van Gaspar Verstraete in de Sparrendreef herdoopt tot Deli 86, een veggie traiteur. “Mijn ouders hebben ons hier altijd in gesteund”, zegt dochter Julie die de zaak samen met haar broer Maxime runt. “Papa is zelfs verzot op ons vegetarisch gehaktbroodje.”

Veganisten, vegetariërs of iedereen die gewoon eens een dagje vlees wil overslaan kan sinds 1 april terecht bij Deli 86 in de Sparrendreef, aan de overkant van de Dominicanenkerk in het hartje van het Oud Zoute. Zesentwintig jaar lang was slagerij Gaspar er gevestigd, uitgebaat door Gaspar Verstraete en zijn echtgenote Carine. Maar nu Gaspar er 67 is en Carine 65 was het tijd om de fakkel door te geven.

“Het komt misschien wat vreemd over, een slagerij die door de kinderen wordt omgevormd tot een veggie traiteur, maar eigenlijk zat dit er wel al een tijdje aan te komen”, vertelt dochter Julie Verstraete.

Ethisch oogpunt

“In 2013 ben ik beginnen meewerken in de zaak en toen heb ik hier een eigen hoekje gecreëerd met een vegetarisch en veganistisch aanbod. Mijn broer en ik zijn beiden overigens al veganist sinds 2005. Daar is thuis overigens nooit heibel over geweest. Waarom we die keuze gemaakt hebben? Vooral toch vanuit ethisch oogpunt: we willen niet meewerken in het laten lijden en doden van dieren. Als kinderen van slagers hebben wij natuurlijk meer dan anderen van dichtbij het hele verwerkingsproces gezien. We zagen de volledige karkassen hier toekomen. Dat is nog iets anders dan een koteletje in de koelbank zien liggen.”

Dat Julie en haar broer Maxime zelf in de zaak zouden komen, was zeker geen evidentie. Julie studeerde politieke wetenschappen, werkte een tijd bij een bank en trok ook nog naar New York waar ze voor de bekende keten Le Pain Quotidien werkte. Maxime trok na een theateropleiding in het Lemmensinstituut ook naar New York voor een aanvullende acteursopleiding. Maar de jonge generatie kwam dus toch terug naar Knokke om er op hun manier het werk van hun ouders voort te zetten.

Gehaktbroodje

“Voor heel wat van onze gerechten, zoals het gehaktbroodje, gebruiken we zelfs nog de recepten van vader maar dan met een vleesvervanger in de plaats van gehakt. Het plantaardig gehakt komt voort uit proteïnen van erwtjes. En papa is intussen zelfs echt verzot op ons vegetarisch gehaktbroodje”, lacht Maxime.