Brigitte (65) moet afscheid nemen van haar biowinkel door Parkinson: “Dankbaar dat het zo lang gelukt is”

Op 65-jarige leeftijd neemt Brigitte Persyn afscheid van haar biowinkel in het centrum van Ieper. Niet omdat ze uitgeblust is, wel omdat het lichaam niet meer helemaal mee wil. Brigitte kampt namelijk al 14 jaar met de ziekte van Parkinson. Tot haar eigen vreugde vond ze wel een waardige nieuwe uitbater in personal coach Patrick Demets (56). “De overnemer moest dezelfde passie hebben om mensen te helpen. En die drive voel ik ook heel sterk bij Patrick”, klinkt Brigitte gerustgesteld.

Het is intussen 15 jaar geleden dat Brigitte Persyn (65) haar eigen zaak De Papaver Bio opende in de Sint-Jacobsstraat. Daarmee was ze echter niet aan haar proefstuk toe, want daarvoor was ze ook al het gezicht van ‘Kruiden Brigitte’ in Zandvoorde. Haar biowinkel is in totaal zo’n 300 vierkante meter groot en draait al jaren uitstekend. Al was het voor Brigitte zelf verre van eenvoudig.

Ziekte van Parkinson

“Amper een jaar na de opening kreeg ik te horen dat ik de ziekte van Parkinson heb”, vertelt Brigitte. “Eigenlijk moet ik dus vooral heel dankbaar zijn dat het mijn 65ste gelukt is om mijn passie te blijven beoefenen. Het is een ziekte die in stapjes verloopt. Zelf had ik het geluk dat ik lang relatief gespaard bleef, maar de laatste jaren gaat het toch behoorlijk achteruit.”

“Niet dat ik sta te beven, want dat is het beeld dat mensen hebben van de ziekte van Parkinson. Maar mijn stem is verzwakt en ook mijn reukzin en smaak zijn niet meer wat het was. Eigenlijk is het een ziekte die zich in het hele lichaam laat voelen. Met mijn kennis van kruiden kan ik veel klachten verzachten, maar de ziekte oplossen is helaas niet mogelijk.”

“Op mijn leeftijd ben ik sowieso pensioengerechtigd. Er zijn ook andere mensen die op deze leeftijd moeten stoppen en dat maakt het voor mij beter te aanvaarden”, legt Brigitte nog uit. “Toch is het met pijn in het hart, hoor. De perfecte zalfjes of producten zoeken voor mijn klanten, dat is altijd mijn leven geweest.”

“De grootste troost is echter dat ik een perfecte overnemer heb gevonden met Patrick Demets. Ik heb lang moeten zoeken naar iemand met dezelfde passie om mensen te helpen. Bij Patrick voel ik die drive ook heel erg. Daarnaast is het ook heel fijn dat mijn dochter Delfine werkzaam blijft in de winkel.”

Zaak moderniseren

Patrick Demets (56) is al jaren actief als personal coach bij zijn eigen praktijk Inspire Forward. Zo is hij onder meer een ervaren loopbaan- en life coach, maar draagt hij ook een goede algemene gezondheid hoog in het vaandel. Recent verhuisde hij van Bredene naar Ieper en zo kwam De Papaver Bio op zijn pad. “Eerlijk is eerlijk: ik had eigenlijk niet meteen de intentie om een zaak over te nemen”, aldus Patrick. “Het verhaal sprak me echter heel erg aan en het assortiment van De Papaver Bio leunt sterk aan bij mijn professionele activiteiten. We kunnen elkaar dus versterken.”

De nieuwe uitbater wil de zaak graag moderniseren. Zo is het de bedoeling om de eigen supplementen, die nu al uitstekend verkocht worden in de winkel, in de toekomst ook online aan te bieden. Daarnaast zullen er workshops voorzien worden met therapeuten en andere experts. “Het wordt inderdaad een bio-gezondheidscentrum, waarin ik ook mijn eigen expertises zoals frequentietherapie en vitaliteitscoaching een plaats krijgen. De slogan van Inspire Forward was sowieso al ‘waar je werk, gezondheid, welzijn en balans centraal staan’. Die waarden passen ook bij De Papaver Bio.”

Kennismaking

De officiële overname staat gepland op dinsdag 19 april, maar klanten krijgen nog de kans om afscheid te nemen van Brigitte en kennis te maken met Patrick. “Aangezien ik een goed gevoel overhoud aan deze overname, wil ik Patrick graag introduceren bij de bestaande klanten”, vertelt Brigitte. “Niet onbelangrijk, want dit is een echte ‘zieltjeswinkel’. Ze moeten je als uitbater kunnen vertrouwen. Daarom is die eerste kennismaking belangrijk.”

“We zullen de klanten samen ontvangen op vrijdag 22 april en zaterdag 23 april met een mooie korting van tien procent en uiteraard met een fijne babbel”, vult Patrick aan. “Wie ons dus samen wil ontmoeten, is van harte welkom in De Papaver Bio in Ieper.”