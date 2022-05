Bregt Vermeulen is de eerste citymarketeer van Roeselare: “Het voelt aan als thuiskomen”

Roeselare Bregt Vermeulen is de allereerste citymarketeer van Roeselare. Bregt is geboren in Ieper, is opgegroeid in Hooglede, heeft universitaire studies gedaan in Gent en Brussel, woont nu met zijn partner Rani in Kachtem en werkte tot enkele weken geleden in Oostende. En toch is het thuiskomen in Roeselare voor Bregt, want hier speelt zich een groot deel van zijn sociale leven af.

Jij bent de eerste citymarketeer van Roeselare. Wat houdt die job precies in?

Bregt Vermeulen: “Dat is inderdaad een nieuwe functie in Roeselare. Ik ben de verbindingsfiguur tussen de diensten die het ‘merk’ Roeselare al in de kijker plaatsen. We hebben in Roeselare de dienst economie, de dienst toerisme met Koers en de dienst communicatie die al schitterend werk verrichten op dit vlak. Ik maak bewust geen deel uit van één van deze drie pijlers. Ik heb de handen vrij en kan een helikopterzicht bewaren om nog meer de sterke punten van Roeselare uit te spelen.”

Klinkt zeer mooi in theorie, maar wat geeft dat in de praktijk?

“Denk maar aan de brouwerij Rodenbach. Die site wordt al mooi gepromoot, maar alles kan beter. We zitten hier met zo’n uniek product dat wereldwijde bekendheid geniet en men kan dat product zien ontstaan én proeven in een ongelooflijke historische setting. Het moet mogelijk zijn om dat nog meer nationaal én internationaal uit te spelen.”

“Nu is er ook de keuken van Roeselare op De Munt. We moeten bijvoorbeeld productie- en mediahuizen nog warmer kunnen maken om daar iets mee te doen. Een zeer goed voorbeeld van een geslaagde reconversie is Koers. Daar is de switch van een zuiver collectiemuseum naar een belevingsmuseum zeer goed gelukt.”

Je komt van Oostende waar je directeur communicatie was en ook de stadsmarketing verzorgde. Een vergelijkbare job?

“Toch een beetje. Als directeur communicatie stond ik mee in voor het stadsmagazine, voor de content op de stadswebsite en sociale media en alle activiteiten waarbij de dienst communicatie betrokken was. In de stadsmarketing was ik de verbindingsfiguur tussen de vzw Toerisme en het Economisch Huis. Ik ben twee en een half jaar aan de slag geweest in Oostende.”

Ik vermoed dat ze niet zo gelukkig waren in ‘de stad aan zee’ toen je hen vertelde dat je vertrok?

“Wellicht niet en ik heb ook wel getwijfeld, want het was echt niet de bedoeling om zo snel weg te gaan. Maar toen ik de vacature van citymarketeer in Roeselare zag, wist ik onmiddellijk dat het mijn ding was. Niet langer een andere stad, maar je eigen stad kunnen helpen verkopen! Dergelijke trein passeert maar één keer, dat is zeker. En bovendien bespaart het mij ook letterlijk negentig minuten reizen met de trein per dag.”

Want voor een goed begrip: je bent dan wel geen geboren en getogen Roeselarenaar, Roeselare is wel degelijk jouw stad?

“Absoluut. Ik ben hier naar het College geweest, mijn vrienden wonen hier, we gaan hier uit, we gaan hier op restaurant. Na mijn studies heb ik hier ook acht jaar gewoond. Het voelt echt als thuiskomen voor mij. Rani en ik wonen met ons tweejarig zoontje Mads dan wel in Kachtem, ik ben onmiddellijk in Roeselare. Ik fiets graag en via het Rhodesgoed of langs het kanaal ben ik na een kwartiertje fietsen op mijn werk. Ik vind dat formidabel.”

Wist je al van jongs af dat je een job in de communicatie of journalistiek wilde?

“In het Klein Seminarie heb ik Grieks-Latijn gevolgd, dus ik heb altijd wel iets met taal gehad. Ik heb eerst geschiedenis gestudeerd aan de UGent en daarna journalistiek aan de Erasmushogeschool in Brussel. In mijn laatste jaar mocht ik stage lopen bij Sport/Voetbalmagazine van Roularta Media Group. Ik werd er ‘clubwatcher’ van de toenmalige eersteklasseploeg van mijn stad: KSV Roeselare, maar ik mocht ook al reportages maken over het verband tussen voetbal en sporteconomie. Een zeer boeiende periode en goede leerschool.”

In Roeselare moeten we soms zelf op zoek naar media-aandacht

Je bleef na je studies zelfs hangen bij Sport/Voetbalmagazine?

“Ik ben inderdaad twee en een half jaar freelance voetbaljournalist geweest voor Sport/Voetbalmagazine. Ik heb er echt prachtige zaken mogen doen. Zo ben ik op bezoek getrokken bij Kevin Mirallas toen hij in Griekenland voetbalde en ook bij Ritchie De Laet toen die in Engeland voetbalde.”

“Vervolgens ben ik acht jaar docent in Howest geweest in de opleiding journalistiek. Na drie jaar lag ik trouwens mee aan de basis van de optie sportjournalistiek en hebben we onder meer samenwerkingen gesloten met Koers in Roeselare, met Club Brugge, de E3 Harelbeke en KV Kortrijk. Ondertussen was ik aan UGent ook al gestart met een opleiding Bestuurskunde. Ik dacht toen al aan een uitdaging in de publieke sector.”

En die is er nu in Roeselare. Wordt dit een grote uitdaging?

“Alleszins een uitdaging waar ik heel veel zin in heb. Toen ik in 2020 in Oostende begon, hadden we enkele maanden later te maken met een gigantische gezondheidscrisis. Dat was ook een serieuze uitdaging natuurlijk. In Roeselare zijn er ook uitdagingen. De pandemie is hopelijk voorbij, maar er moet in Roeselare meer moeite gedaan worden om de stad bekend te maken. Oostende genereert permanent televisie- en persaandacht. Daar moet men kiezen welke aanvragen men goedkeurt en welke niet. In Roeselare moeten we soms zelf op zoek gaan naar media-aandacht. Precies die uitdaging maakt mijn job zo interessant.”