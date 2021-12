Bredene roept op om lokaal te kopen

“Lokale ondernemers zorgen voor leven in de brouwerij, zeker met eindejaar. We roepen onze inwoners, die op zoek zijn naar een (last minute) kerst- of nieuwjaarsgeschenk, op om lokaal te kopen”, aldus schepen van Lokale Economie Alain Lynneel (Vooruit).

“Onze lokale ondernemers helpen graag en zorgen ervoor dat je in geen tijd een cadeau in huis hebt. We kiezen er met eindejaar daarom voor om de ‘Koop Lokaal’-campagne van West-Vlaanderen te versterken met een eigen lokale video, die via onze digitale kanalen wordt verspreid. De campagne wordt ook ondersteund door tal van publiciteitsborden in het straatbeeld. Zo zetten we de ondernemers van hier graag nog eens extra in de kijker”, aldus schepen Lynneel.



(MM)