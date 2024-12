Bram Vandewalle vernoemt bieren naar muzen uit Griekse mythologie

Bram Vandewalle (39) stond met zijn Castalia Craft Beers voor de derde keer op het Langemark-Poelkapelse Bierfestival. Ooit hoopt hij zijn lijn van bieren geïnspireerd op de negen muzen uit de Griekse mythologie af te maken.

“Ik ben beginnen brouwen in 2016 vanuit het idee: ik heb veel bieren geproefd en ik wil eens zelf iets maken, eens zien welke smaken er nog allemaal te ontdekken zijn. Ik studeerde in hotelschool Ter Groene Poorte, maar daar lag de focus meer op wijnen en minder op bieren.”

Griekse passie

Bram is de zoon van Geert Vandewalle en Karien Goeghebeur uit Poelkapelle. Ondertussen woont hij in Zonnebeke. In 2018 kwamen zijn eerste bieren op de markt onder de naam Castalia Craft Beer. “Castalia is de nimf die volgens de Griekse mythologie door Apollon in een bron werd veranderd. In die bron werden de bezoekers van het orakel van Delphi gezuiverd. De bron van Castalia ligt aan de voet van de Parnassus, waar ze ontspringt. Ik heb daar zelf trouwens ooit eens mijn waterfles gevuld. Dat was een van de beste reizen die ik ooit maakte en sindsdien heb ik een passie voor Griekenland.”

De Griekse mythologie inspireerde Bram ook in de naamgeving van zijn bieren. “Volgens de mythologie wonen de negen muzen in een grot in het Parnassusgebergte. Zij vormen de rode draad in mijn bierlijn. Ondertussen heb ik al drie muzen: de goudblonde Clio, de Urania, een quadrupel van 9,5 procent, en Thaleia. Die laatste wordt op gelimiteerde schaal geproduceerd en komt jaarlijks in de zomer uit. De bierstijl blijft hetzelfde, maar het recept niet.”

Lijn afmaken

Zijn vierde biertje, de Léonie, is echter een uitzondering op de bierlijn. “In 2021 was het honderd jaar geleden dat Léonie Keingiaert de Gheluvelt de eerste vrouwelijke burgemeester van België werd. Dat verdiende een bier, dat trouwens werd verkozen tot laureaat van de wedstrijd ‘Streekproduct Zonnebeke’”, vertelt Bram. “Ik zou ooit de lijn van de negen muzen willen afmaken. Ik heb er nog zes te gaan, maar op dit moment zet ik er geen tijdspanne op. We zien wel wat er gebeurt, want het is heel moeilijk om te overleven als kleine brouwer”, besluit Bram, die brouwt in bijberoep. Als hoofdberoep is hij deskundige onthaal, financiën en administratie in het woonzorgcentrum van Wijtschate.