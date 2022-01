Braderiecomité verspreid bonnenboekje om Kuurnenaar tijdens de centrumvernieuwing verder in Kuurne te laten kopen

Deze week viel in de bus van de Kuurnse bevolking een bonnenboekje onder de benaming ‘Doe uw Ezelsvoordeel’, uitgegeven door het braderiecomité.

Met de verspreiding van dit boekje hopen de Kuurnse handelaars tijdens de grote centrumvernieuwing hun klanten te behouden. Ook vorig jaar werd een gelijkaardige actie ondernomen door het braderiecomité tijdens de coronacrisis om ook dan de Kuurnenaar zijn aankopen te laten doen in het Kuurnse gemeentecentrum.

“In totaal werden zo’n 6.000 boekjes aangemaakt waarin diverse bonnen terug te vinden zijn die grote korting geven bij de plaatselijke handel”, vertelt Lien Defoort van het braderiecomité. “Met deze actie willen we onze plaatselijke handelaars ondersteunen met de centrumvernieuwing in zicht. In totaal vonden we 41 lokale handelaars bereid om deel te nemen aan ons initiatief. Wie geen bonnenboekje in de bus kreeg, kan eveneens terecht bij de deelnemende handelaars om er eentje te verkrijgen. Door samen te werken kunnen we immers meer, duidelijker en professioneler in beeld komen en dit maakt ons enkel en alleen maar sterker.”

Op de website www.bra3.be zijn alle deelnemende handelaars terug te vinden. (BRU)