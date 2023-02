Zwevezeels bedrijf Idelco transporteert twintig bouwunits naar Turkije

Het Zwevezeels bedrijf Idelco, gevestigd langs de Bosveldstraat, voorziet twintig containerwoningen om weldra naar Turkije te transporteren. Het land werd getroffen door een zware aardbeving.

De ramp in Turkije is groot en de nood aan hulp is even groot. Het bedrijf Idelco, dat woonunits in container fabriceert, levert zo vlug mogelijk twintig bouwunits naar het getroffen gebied. Manager van het bedrijf Kris Vermeersch legt uit: “Samen met de familie Ide werd besloten om twintig units te leveren naar Turkije toe. Toch willen wij een stapje verder gaan en we willen de containerwoningen vullen met noodzakelijke spullen zoals bedden, lakens, hulpgoederen, droge voeding, meubeltjes enz.”

Hulporganisaties gezocht

Om de containers gevuld te krijgen met diverse materialen doet Idelco een oproep naar hulporganisaties. “Alle hulporganisaties die hun goed hart willen tonen, kunnen met ons meehelpen om de wooncontainers gevuld te krijgen”, gaat Kris verder. “Ons doel is de woonunits zo vlug mogelijk te leveren en dit met de nodige materialen. Op die manier hoeft de hulporganisatie er niet zelf voor te zorgen om de verzamelde materialen op de juiste bestemming te krijgen. Hoe het vervoer zal verlopen, en wanneer dit gebeurt is nog wat afwachten, maar wij willen dit zo vlug mogelijk in orde brengen.”