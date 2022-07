Zwembad Komen-Waasten opent vrijdag na 120 dagen eindelijk weer de deuren

De hitte is, enkele regenachtige dagen terzijde, alomtegenwoordig en de mensen zoeken massaal verkoeling op. Goed nieuws voor de inwoners van Komen-Waasten want hun geliefkoosde zwembad opent op 22 juli opnieuw de deuren.

Meer dan 120 dagen was het gemeentelijke zwembad gesloten, dagen die werden gebruikt om de plaats aan een grondige metamorfose te onderwerpen. “Er waren sinds 1976 niet echt nog grote en vooral ingrijpende werken geweest”, verklaart Benoît Brun die als sportief directeur de werken overzag.

“In 1998 werd er nog een ploeterbadje aangelegd voor de allerkleinsten maar voor de rest was het vooral een kwestie van oplapwerken links en rechts. Onze mensen hebben altijd alles op alles gezet om het aanwezige materiaal zo goed mogelijk te onderhouden om zo de levensduur van alles maximaal te houden. “

“Toch konden we niet om de realiteit heen: deze renovatie was broodnodig! Op gebied van veiligheid, ecologie en natuurlijk het economische beeld was Aqualys niet meer naar norm.”

Grote middelen

De werken gingen gepaard met enkele indrukwekkende aanpassingen, waarvoor meteen de grote middelen werden ingezet. “Muren werden gesloopt om zo meer ruimte te maken”, gaat Benoît verder. “Ook werd het volledige gebouw aangepast naar de noden van mensen met lichamelijke beperkingen.”

“Het volledige verlichtingssysteem werd aangepast naar energievriendelijke LED-systemen en ook het ventilatiesysteem werd omgeruild voor een hypermodern exemplaar. Een nieuwigheid waar we bijzonder fier op zijn, is het detectiesysteem voor mensen in nood. Een reeks van erg verfijnde camera’s scannen voortdurend het zwembad. Van zodra iemand 10 seconden niet meer beweegt, krijgen de redders een alarmsignaal toegestuurd zodat ze meteen kunnen ingrijpen.”

Ook voor Wervik

De heropening van Aqualys betekent niet alleen een verademing voor de Komenaars. Ook in buurgemeente Wervik wrijven ze alvast in de handen. In juni werd een samenwerkingsovereenkomst getekend, waardoor scholen en verenigingen uit de buurgemeente ook de faciliteiten van Aqualys kunnen gebruiken. Een noodzaak want het gemeentelijke zwembad van Wervik sluit de deuren.

“Dit hebben we meteen meegenomen in onze plannen”, sluit de directeur af. “De klassen zullen gebruik kunnen maken van gloednieuwe, gemeenschappelijke kleedkamers die specifiek op hun noden zijn afgestemd.”