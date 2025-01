Zorgdorp Curando mooi op schema: ondanks rotweer en duurdere bouwmaterialen blijft project binnen planning en budget

De grote bouwput aan de Pensionaatstraat in Ruiselede groeit geleidelijk tot een indrukwekkende werf. We hebben het over de bouw van het gloednieuwe Curando-zorgdorp, waar 85 wooneenheden waaronder twintig assistentie-flats moeten komen. “Een dorp in een dorp”, omschreef adjunct algemeen directeur Anneleen De Roo het hele project. Ondertussen zijn we een goed jaar verder en zit de hele onderneming op schema. “We hopen te openen in het voorjaar 2028”, aldus De Roo.

Zolang de kranen bezig waren met de immense kelderfunderingen en de gegoten kelderwanden voor de sporthal en de grootkeuken, kregen omstaanders weinig zicht op de omvang van deze werf. Maar nu ook de wooneenheden vorm beginnen te krijgen en het hoofdgebouw wordt aangepakt, kun je nog moeilijk naast de werkelijke grootte van dit toekomstige zorgdorp kijken. Over een oppervlakte van 60 are komen er ook een cafetaria-bistro, een buurtwinkel, een kapsalon, een auditorium, een kine-ruimte met fitnesstoestellen en een polyvalente sportzaal. Hiermee wil Curando afstappen van het patroon van een klassiek woonzorgcentrum, maar eerder een mini-dorp creëren waar jong en oud welkom zijn.

Volgens de planning zouden de 75 bewoners van wzc Sint-Jozef volgend jaar naar de nieuwbouw verhuizen. Zal dat lukken?

Anneleen De Roo: “Dat staat zo ingepland voor 2026, maar we denken eraan de hele operatie niet in één keer maar gefaseerd uit te voeren. We willen de veiligheid voor iedereen kunnen garanderen, ook voor de mensen met dementie. Daarom wordt overwogen om eerst het achterste deel van Sint-Jozef af te breken en de mensen gefaseerd over te brengen.”

Gaan die Sint-Jozef-bewoners niet veel méér moeten betalen voor de nieuwe flats?

Anneleen De Roo: “Het is wettelijk bepaald dat de dagprijs nooit méér mag stijgen dan 15%, en dan nog in fases. De prijsstijgingen blijven dus beperkt.”

Het Curando-zorgdorp wordt ongetwijfeld even gezichtsbepalend als de oude Sancta Maria-school. © GF

In een vorig interview sprak u van de bouw van flats en assistentiewoningen waar ‘toevallig’ ook zorg aanwezig is. Is dat niet wat utopisch?

Anneleen De Roo: “Toch niet. We plannen woongelegenheden voor 117 personen, waaronder 75 van Sint-Jozef. Er is dus nog ruimte voor valide 65-plussers om hier een flat te huren. In dat geval moeten ze nooit meer verhuizen. We hebben al kandidaten die interesse tonen. We hopen op voldoende initiatieven buiten de zorg. Omdat de hele organisatie van Curando zo’n 1.400 personeelsleden telt, zal onder meer het auditorium gebruikt worden voor vormingscursussen. De kinderen van de basisschool De Kiem zullen hier terecht kunnen in de polyvalente eetzaal. Er zijn al afspraken met een volleybalclub en een dansgroep. De cafetaria-bistro zal toegankelijk worden voor iedereen… Jong en oud zijn hier welkom.”

Het weer zit niet mee, bouwmaterialen worden alsmaar duurder. Raakt het zorgdorp afgewerkt binnen budget en binnen de planning?

Anneleen De Roo: “Het zorgdorp is gebudgetteerd op 33 miljoen en dat willen we ook strak aanhouden. Natuurlijk moeten we wél de bouw-index volgen, die de totale kostprijs kan beïnvloeden. Maar dat is ingecalculeerd. Voorlopig speelt de aannemer kort op de bal en zitten we met de bouw perfect op schema. We hopen de bewoners van Sint-Jozef te verhuizen in de loop van 2026 en het hele project te openen in het voorjaar van 2028.”