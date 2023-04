Zo zal het nieuwe station van Kortrijk eruit zien: “Straks het meest toegankelijke van Vlaanderen”

Partners NMBS, Stad Kortrijk, De Lijn en Infrabel keurden een samenwerkingsovereenkomst goed voor de uitvoering van het sluitstuk van het Stationsproject. De nieuwe stationshal komt onder de sporen en fungeert als een vlotte verbinding voor voetgangers én fietsers: boven de vernieuwde perrons komt een centrale overkapping. Het Stationsplein wordt groener en biedt plaats voor terrassen. De start van de werken is gepland in het najaar van 2025, met als voorziene einddatum 2034.

“Het huidige station is een soort muur die stadsvernieuwing ontzegt aan het zuidelijk deel van Kortrijk. In het nieuw ontwerp wordt het station er één met twee voorkanten. Het is geen gebouw, maar een plein met een honderd meter lange boulevard van 19 meter breed onder de sporen met als cruciale kenmerken: functionaliteit en toegankelijkheid. Een volgend hoofdstuk in onze mooie stad”, opende titelvoerend burgemeester Vincent Van Quickenborne de persconferentie in de Concertstudio van muziekcentrum Track.

© GF

“Kortrijk hoort bij de twintig belangrijkste stations van het land en is de tweede meest gebruikte van de provincie. De toegankelijkheid van ons nieuw station mag dus niet onderbelicht worden. Geen hindernissen of obstakels waren één van de speerpunten in dit dossier. Iedereen kan volwaardig gebruik maken van de trein, de bus en het voor- en natransport. In dit ontwerp is alles naadloos met elkaar verbonden en worden er 850 extra fietsenstallingen voorzien”, zegt Axel Weydts, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken.

Iets wat ook Patricia Cuvelier, General Manager Strategy NMBS, onderstreept. “We verwelkomen iedere dag 8.200 reizigers. Het is de ambitie ons aanbod te vergroten en meer reizigers aan te trekken, het nieuwe ontwerp speelt daarin een belangrijke rol. Stations moeten autonoom toegankelijke en multimodale knooppunten zijn in een stad. Alle vervoersmodi moeten er makkelijk kunnen samenkomen met een vlotte overstap en de trein als ruggengraat van mobiliteit in ons land.

Centraal knooppunt

Daarnaast is het nieuwe stationsgebouw ook het knooppunt tussen heel wat geplande of in uitvoering zijnde stadsprojecten. Denk maar aan de boulevard naar Kortrijk Weide, de groene verbinding via het Casino- en het Conservatoriumplein, het hoogwaardig openbaar vervoer naar Hoog Kortrijk, de ontwikkelingen op de Van Marcke-site en de fiets- en voetgangersverbindingen tussen de noord- en zuidzijde van het centrum.

“Het knooppunt van stadsvernieuwing. De stationsomgeving als centrale plaats in onze stad, maar ook als verbinding naar plaatsen in ontwikkeling. De breuklijn tussen voor- en achterkant valt weg. De fronten zullen evenwaardig functioneren. De brede omgeving moet als een geheel aanvoelen, niet gewoon een op- of afstapplaats, maar een strategisch knooppunt in Kortrijk en een centrale plaats in het stedelijk weefsel waar veel functies samenkomen. Het nieuwe station zal dat versterken. Het is een stadsproject, geen gebouw, met als kernwoorden verbinden, verweven, ontharden en vergroenen”, zegt Wout Maddens, schepen van Stadsvernieuwing.

Partners NMBS, Stad Kortrijk, De Lijn en Infrabel keurden een samenwerkingsovereenkomst goed voor de uitvoering van het sluitstuk van het Stationsproject. © MD

Het eerste deelproject, de herinrichting van de omgeving Zandstraat, is in uitvoering. Die werken omvatten onder meer de bouw van de fiets- en bustunnel, de wegtunnel en de ondergrondse parking met 900 parkeerplaatsen. Het sluitstuk wordt de bouw van het nieuwe station en de heraanleg van de omgeving.

Bekijk hieronder nog meer foto’s van het nieuwe station in Kortrijk: