Zestien jaar na eerste buurtvergadering is vernieuwd Astridplein in Knokke-Heist geopend: “Willen elk plein aanpakken”

Zestien jaar na de eerste buurtvergadering over een heraanleg, is het vernieuwde Astridplein in Knokke-Heist geopend. En daar blijft het niet bij. “We willen élk plein aanpakken in onze gemeente”, zegt burgemeester Piet De Groote.

Een kwalitatieve buurt creëren waar het aangenaam vertoeven is, met oog voor verkeersveiligheid: ziedaar de visie van het gemeentebestuur op de stadsontwikkeling. Het Astridplein is daar een perfect voorbeeld van. Nochtans had de heraanleg heel wat hindernissen. Om het project daadwerkelijk uit te voeren, was het wachten tot de Duinbergenlaan volledig vernieuwd was.

Begin dit jaar werd gestart met de werken. In de zomer gaf het Astridplein één van z’n geheimen prijs toen een schuilkelder uit de Tweede Wereldoorlog werd blootgelegd.

Geen receptie

Door de strenge coronamaatregelen was een receptie voor buurtbewoners niet mogelijk bij de officiële opening van het plein. De groene accenten, speelzone en speeltoestellen vallen evenwel in de smaak. Burgemeester Piet De Groote liet verstaan dat pleinen in Knokke-Heist plekken moeten worden waar jong en oud in een leefbare omgeving samen kunnen ontspannen.

(MM)